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سكوب وبالوثيقة.. ربيعي يفجرها في وجه زوجته إيمان ويكشف عن معطيات جديدة

بتاريــخ : 19 نونبر 2017 / 18:02 سكوب وبالوثيقة.. ربيعي يفجرها في وجه زوجته إيمان ويكشف عن معطيات جديدة | سبور
سكوب وبالوثيقة.. ربيعي يفجرها في وجه زوجته إيمان ويكشف عن معطيات جديدة
اتهم محمد ربيعي البطل المغربي في رياضة الملاكمة، زوجته إيمان بالخروج من بيت الزوجية دون إذن منه مؤكدا أنها أهملته ولا تكثرت لضرورة ومستلزمات الحياة.

شوف سبور

اتهم محمد ربيعي البطل المغربي في رياضة الملاكمة، زوجته إيمان بالخروج من بيت الزوجية دون إذن منه مؤكدا أنها أهملته ولا تكثرت لضرورة ومستلزمات الحياة.

وتوصلت "شوف سبور" برسالة محامي ربيعي للمحكمة الإبتدائية يكشف من خلالها عن سبب مطالبته بالطلاق، تأكد أن زوجته إيمان تكلفه أكثر من طاقته لتلبية حاجاتها المادية دون أدنى اعتبار لظروفه المادية المزرية.

وارتباطا بالموضوع، أكد ربيعي أنه مازاد من تفاقم الأزمة هو مغادرتها للبيت ومعها فراش الزوجية بدون سبب يذكر ولاتتردد في مطالبته بتوفير أمور كثيرة يعجز عن تحقيقها بسبب ضعف حالته الاجتماعية.


‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب محمد ربيعي إيمان

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