عــاجل وبالـــفيديو: حادثــة سير مروعة بطريق عين الشقف بــفاس قبل قليل ﻿

"شـــوف تيفي"
توصلت "شوف تيفي" بمقاطع فيديو وصور لحادثة سير مروعة وقعت قبل قليل من مساء يومه الأحد 19 نونبر 2017 بمدينة فاس .
وحسب شهود عيان من قلب مكان وقوع الحادث والذي وقع بالقرب من مقهى "ميكادور" بطريق عين الشقف بفاس، فالحادثة تعود لسبب السرعة المفرطة ، والتي جعلت السائق يفقد توازنه وتلعب به السيارة في الطريق ليصطدم بالطوار جانب الطريق الشيء الذي جعل السيارة تدور مرات عديدة في الهواء .
هذا وقد تجمع العديد من مستعملي الطريق حول السائق لمساعدته الخروج من السيارة والذي استعصى عليه الأمر إثر الإصابات التي تعرض لها ، قبل وصول الاسعافات الأولية ورجال الأمن لاتخاذ الاجراءات اللازمة والضرورية .