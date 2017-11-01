عــاجل وبالـــفيديو: حادثــة سير مروعة بطريق عين الشقف بــفاس قبل قليل ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' بمقاطع فيديو وصور لحادثة سير مروعة وقعت قبل قليل من مساء يومه الأحد 19 نونبر 2017 بمدينة فاس .

"شـــوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي" بمقاطع فيديو وصور لحادثة سير مروعة وقعت قبل قليل من مساء يومه الأحد 19 نونبر 2017 بمدينة فاس .

وحسب شهود عيان من قلب مكان وقوع الحادث والذي وقع بالقرب من مقهى "ميكادور" بطريق عين الشقف بفاس، فالحادثة تعود لسبب السرعة المفرطة ، والتي جعلت السائق يفقد توازنه وتلعب به السيارة في الطريق ليصطدم بالطوار جانب الطريق الشيء الذي جعل السيارة تدور مرات عديدة في الهواء .

هذا وقد تجمع العديد من مستعملي الطريق حول السائق لمساعدته الخروج من السيارة والذي استعصى عليه الأمر إثر الإصابات التي تعرض لها ، قبل وصول الاسعافات الأولية ورجال الأمن لاتخاذ الاجراءات اللازمة والضرورية .



