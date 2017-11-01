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عــاجل وبالـــفيديو: حادثــة سير مروعة بطريق عين الشقف بــفاس قبل قليل

بتاريــخ : 19 نونبر 2017 / 17:53 عــاجل وبالـــفيديو: حادثــة سير مروعة بطريق عين الشقف بــفاس قبل قليل | حوادث و حقوق
عــاجل وبالـــفيديو: حادثــة سير مروعة بطريق عين الشقف بــفاس قبل قليل
توصلت ''شوف تيفي'' بمقاطع فيديو وصور لحادثة سير مروعة وقعت قبل قليل من مساء يومه الأحد 19 نونبر 2017 بمدينة فاس .

"شـــوف تيفي"

 

توصلت "شوف تيفي" بمقاطع فيديو وصور لحادثة سير مروعة وقعت قبل قليل من مساء يومه الأحد 19 نونبر 2017 بمدينة فاس .

وحسب شهود عيان من قلب مكان وقوع الحادث والذي وقع بالقرب من مقهى "ميكادور" بطريق عين الشقف بفاس، فالحادثة تعود لسبب السرعة المفرطة ، والتي جعلت السائق يفقد توازنه وتلعب به السيارة في الطريق ليصطدم بالطوار جانب الطريق الشيء الذي جعل السيارة تدور مرات عديدة في الهواء .

هذا وقد تجمع العديد من مستعملي الطريق حول السائق لمساعدته الخروج من السيارة والذي استعصى عليه الأمر إثر الإصابات التي تعرض لها ، قبل وصول الاسعافات الأولية ورجال الأمن لاتخاذ الاجراءات اللازمة والضرورية .


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شوف تيفي حادثة سير فاس عين الشقف

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