عاجل..شخصيتان بارزتان بالمستشفى الإقليمي للصويرة بعد الفاجعة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع بأن والي جهة مراكش آسفي ومندوب الصحة بالصويرة، حلا قبل قليل من يومه الأحد بالمستشفى الإقليمي بالصويرة، للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابات على خلفية فاجعة منطقة

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع بأن والي جهة مراكش آسفي ومندوب الصحة بالصويرة، حلا قبل قليل من يومه الأحد بالمستشفى الإقليمي بالصويرة، للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابات على خلفية فاجعة منطقة بولعلام التي خلفت مصرع 15 امرأة خلال توزيع مواد غذائية.

وعلاقة بالموضوع، أكد المصدر ذاته بأن جميع ضحايا الفاجعة، تم وضعهم بمستودع الأموات التابع للمستشفى الإقليمي للصويرة.



تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية، أعلنت في بلاغ لها، عن فتحها لتحقيق إداري للكشف عن ظروف وملابسات هذه الفاجعة التي هزت منطقة بولعلام ضواحي الصويرة.