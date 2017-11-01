 عاجل..شخصيتان بارزتان بالمستشفى الإقليمي للصويرة بعد الفاجعة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل.. المغرب يؤكد أنه لن يقبل بأي مساس بأرض الحرمين الشريفين وباقي الدول العربية | بوليتيك

عاجل.. المغرب يؤكد أنه لن يقبل بأي مساس بأرض الحرمين الشريفين وباقي الدول العربية

بالفيديو : عبد الرزاق حمدالله يسجل هدفه السادس في دوري نجوم قطر للمحترفين | بووز

بالفيديو : عبد الرزاق حمدالله يسجل هدفه السادس في دوري نجوم قطر للمحترفين

عــاجل وبالـــفيديو: حادثــة سير مروعة بطريق عين الشقف بــفاس قبل قليل | حوادث و حقوق

عــاجل وبالـــفيديو: حادثــة سير مروعة بطريق عين الشقف بــفاس قبل قليل

عاجل وبالصورة.. العثور على لاعب كرة قدم معروف جثة هامدة | حوادث و حقوق

عاجل وبالصورة.. العثور على لاعب كرة قدم معروف جثة هامدة

بث مباشر : انتر ميلان x أتلانتا / الدوري الإيطالي | بووز

بث مباشر : انتر ميلان x أتلانتا / الدوري الإيطالي

شاهد بالفيديو.. لحظات قبل فاجعة الصويرة .. شوفو شنو وقع ! | حوادث و حقوق

شاهد بالفيديو.. لحظات قبل فاجعة الصويرة .. شوفو شنو وقع !

عاجل..شخصيتان بارزتان بالمستشفى الإقليمي للصويرة بعد الفاجعة | حوادث و حقوق

عاجل..شخصيتان بارزتان بالمستشفى الإقليمي للصويرة بعد الفاجعة

مؤثر...مطالب للحكومة بالتكفل بأيتام شهداء كيس الدقيق بالصويرة | بوليتيك

مؤثر...مطالب للحكومة بالتكفل بأيتام شهداء ''كيس الدقيق'' بالصويرة

عاجل...روبرت موغابي يقبل التنحي عن السلطة في زيمبابوي | دولي

عاجل...''روبرت موغابي'' يقبل التنحي عن السلطة في ''زيمبابوي''

الفرح صناعة مغربية أيضا

عاجل..شخصيتان بارزتان بالمستشفى الإقليمي للصويرة بعد الفاجعة

بتاريــخ : 19 نونبر 2017 / 17:40 عاجل..شخصيتان بارزتان بالمستشفى الإقليمي للصويرة بعد الفاجعة | حوادث و حقوق
عاجل..شخصيتان بارزتان بالمستشفى الإقليمي للصويرة بعد الفاجعة
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع بأن والي جهة مراكش آسفي ومندوب الصحة بالصويرة، حلا قبل قليل من يومه الأحد بالمستشفى الإقليمي بالصويرة، للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابات على خلفية فاجعة منطقة

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع بأن والي جهة مراكش آسفي ومندوب الصحة بالصويرة، حلا قبل قليل من يومه الأحد بالمستشفى الإقليمي بالصويرة، للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابات على خلفية فاجعة منطقة بولعلام التي خلفت مصرع 15 امرأة خلال توزيع مواد غذائية.

وعلاقة بالموضوع، أكد المصدر ذاته بأن جميع ضحايا الفاجعة، تم وضعهم بمستودع الأموات التابع للمستشفى الإقليمي للصويرة.


تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية، أعلنت في بلاغ لها، عن فتحها لتحقيق إداري للكشف عن ظروف وملابسات هذه الفاجعة التي هزت منطقة بولعلام ضواحي الصويرة.

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الطاقم الطبي المركز الصحي مواد غذائية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عــاجل وبالـــفيديو: حادثــة سير مروعة بطريق عين الشقف بــفاس قبل قليل | حوادث و حقوق

عــاجل وبالـــفيديو: حادثــة سير مروعة بطريق عين الشقف بــفاس قبل قليل

عاجل وبالصورة.. العثور على لاعب كرة قدم معروف جثة هامدة | حوادث و حقوق

عاجل وبالصورة.. العثور على لاعب كرة قدم معروف جثة هامدة

شاهد بالفيديو.. لحظات قبل فاجعة الصويرة .. شوفو شنو وقع ! | حوادث و حقوق

شاهد بالفيديو.. لحظات قبل فاجعة الصويرة .. شوفو شنو وقع !

فيديو: شاهد عيان يحكي تفاصيل فاجعة الصويرة التي أسفرت عن وفاة 15 امرأة | حوادث و حقوق

فيديو: شاهد عيان يحكي تفاصيل فاجعة الصويرة التي أسفرت عن وفاة 15 امرأة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الهدف الأول لفريق حسنية اكادير في مرمى الجيش الملكي 1-0 | زووم
منذ 41 ثانية

الهدف الأول لفريق حسنية اكادير في مرمى الجيش الملكي 1-0

أول فيديو من قلب منطقة بولعالام.. أسرة إحدى ضحايا فاجعة الصويرة لـ شوف تيفي: الناس تكرفصو بزاف ومرا ماتت وهي حاملة | خارج البلاطو

أول فيديو من قلب منطقة بولعالام.. أسرة إحدى ضحايا فاجعة الصويرة لـ ''شوف تيفي'': '' الناس تكرفصو بزاف ومرا ماتت وهي حاملة''

بالفيديو : نبيل درار يتألق من جديد بهدف عالمي مع فنربخشة التركي | زووم

بالفيديو : نبيل درار يتألق من جديد بهدف عالمي مع فنربخشة التركي

شاهد بالفيديو أهداف ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية بين مازيمبي - سوبر سبورت يونايتد 2-1 | زووم

شاهد بالفيديو أهداف ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية بين مازيمبي - سوبر سبورت يونايتد 2-1

﻿

آخر المستجدات

عاجل.. المغرب يؤكد أنه لن يقبل بأي مساس بأرض الحرمين الشريفين وباقي الدول العربية | بوليتيك
منذ 13 دقيقة

عاجل.. المغرب يؤكد أنه لن يقبل بأي مساس بأرض الحرمين الشريفين وباقي الدول العربية

بالفيديو : عبد الرزاق حمدالله يسجل هدفه السادس في دوري نجوم قطر للمحترفين | بووز

بالفيديو : عبد الرزاق حمدالله يسجل هدفه السادس في دوري نجوم قطر للمحترفين

عــاجل وبالـــفيديو: حادثــة سير مروعة بطريق عين الشقف بــفاس قبل قليل | حوادث و حقوق

عــاجل وبالـــفيديو: حادثــة سير مروعة بطريق عين الشقف بــفاس قبل قليل

عاجل وبالصورة.. العثور على لاعب كرة قدم معروف جثة هامدة | حوادث و حقوق

عاجل وبالصورة.. العثور على لاعب كرة قدم معروف جثة هامدة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.