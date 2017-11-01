رونار : لهذا السبب نجحت في إفريقيا ولايمكن مقارنة فرنسا بأي بلد إفريقي ﻿

كشف هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، اليوم الأحد، أن سبب نجاح مسيرته التدريبية رفقة المنتخبات الإفريقية يعود إلى قدرته على الإندماج والتأقلم مع الظروف التي يصادفها مع كل منتخب.

'' شوف سبور ''

كشف هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، اليوم الأحد، أن سبب نجاح مسيرته التدريبية رفقة المنتخبات الإفريقية يعود إلى قدرته على الإندماج والتأقلم مع الظروف التي يصادفها مع كل منتخب.

وقال رونار في حوار له ببرنامج تم بثه على قناة ''تيلي فوت'' الفرنسية، أنه فضل التخلص من فكرة القيام بمقارنة بين الظروف التي عاشها بفرنسا من حيث الإمكانيات المتوفرة مع باقي المنتخبات التي سهر على تدريبها بإفريقيا، مؤكدا أن الإقامة في إفريقيا والمكوث بها عوض التنقل إلى فرنسا و العودة بعد كل شهر لخوض المعسكرات التدريبية لعبت دورا مهما في تأقلمه مع الثقافة الإفريقية وعقلية الجماهير.

وتابع رونار قائلا :'' نسيت فكرة مقارنة الظروف التي تتوفر عليها فرنسا مع المنتخبات الإفريقية وركزت بقوة على التأقلم والإندماج .. لا يمكن مقارنة أي بلد إفريقي بفرنسا''.