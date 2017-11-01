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مؤثر...مطالب للحكومة بالتكفل بأيتام شهداء ''كيس الدقيق'' بالصويرة

بتاريــخ : 19 نونبر 2017 / 17:07 مؤثر...مطالب للحكومة بالتكفل بأيتام شهداء كيس الدقيق بالصويرة | بوليتيك
مؤثر...مطالب للحكومة بالتكفل بأيتام شهداء ''كيس الدقيق'' بالصويرة
يسود غضب شديد داخل مواقع التواصل الاجتماعي على إثر فاجعة وفاة حوالي 15 امرأة بسبب الازدحام الشديد خلال عملية توزيع مواد غذائية لاتتجاوز قيمتها المادية 150 درهم، على كل مستفيدة بالجماعة القروية

شوف تيفي

 

يسود غضب شديد داخل مواقع التواصل الاجتماعي على إثر فاجعة وفاة حوالي 15 امرأة بسبب الازدحام الشديد خلال عملية توزيع مواد غذائية لاتتجاوز قيمتها المادية 150 درهم، على كل مستفيدة بالجماعة القروية ''بوالعلام'' بمدينة الصويرة.

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الحكومة بتحمل مسؤوليتها الكاملة في الفاجعة التي هزت الرأي العام الوطني، خاصة وأن أغلب الضحايا اللواتي فارقن الحياة تركن أطفالهن أيتاما من دون معيل بعد وفاة أبائهم في وقت سابق.

ووفق تدوينة الفايسبوكيين، فالحكومة عبر قطاعها الوزاري المكلف بالمرأة والطفل، أصبحت مجبرة على التدخل لإنقاذ المسار الدراسي لبعض التلاميذ الذين فقدوا أمهاتهم ومعيلهم الوحيد على إثر الازدحام الذي شهدته عملية توزيع مواد غذائية.

 

 

 

 

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