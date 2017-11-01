حصري.. هذه هي حقيقة منع لمجرد من السفر إلى ألمانيا ﻿

في جديد خبر منع المحامي الفرنسي موريتي الملقب بـ ''الوحش'' لموكله سعد المجرد من السفر إلى ألمانيا، نفا مصدر ''شوف تيفي'' ما تم تداوله، مؤكدا بأن المجرد لم يطرح أبدا فكرة السفر إلى مدينة هامبورغ للحصول

"شوف تيفي"

في جديد خبر منع المحامي الفرنسي موريتي الملقب بـ "الوحش" لموكله سعد المجرد من السفر إلى ألمانيا، نفا مصدر "شوف تيفي" ما تم تداوله، مؤكدا بأن المجرد لم يطرح أبدا فكرة السفر إلى مدينة هامبورغ للحصول على جائزة أفضل أغنية، نظرا لطبيعة قضيته ونظرا لعلمه المسبق برد المحامي الفرنسي بخصوص السماح له بالسفر.

وأكد المصدر ذاته بأن المجرد ومحاميه الفرنسي، يحاولان تجنب القيام بخطوات قد لا تكون في صالح الفنان المغربي الموضوع تحت المراقبة القضائية بالرغم من إزالة السوار الإلكتروني له.

وأوضح ذات المصدر بأن المجرد سيغادر فرنسا وسيتحرك بحرية بعد نهاية القضية التي سيتم الحسم فيها نهاية شهر نونبر المقبل.