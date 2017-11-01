 حصري.. هذه هي حقيقة منع لمجرد من السفر إلى ألمانيا ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مؤثر...مطالب للحكومة بالتكفل بأيتام شهداء كيس الدقيق بالصويرة | بوليتيك

مؤثر...مطالب للحكومة بالتكفل بأيتام شهداء ''كيس الدقيق'' بالصويرة

عاجل...روبرت موغابي يقبل التنحي عن السلطة في زيمبابوي | دولي

عاجل...''روبرت موغابي'' يقبل التنحي عن السلطة في ''زيمبابوي''

حصري.. هذه هي حقيقة منع لمجرد من السفر إلى ألمانيا | ثقافة و فنون

حصري.. هذه هي حقيقة منع لمجرد من السفر إلى ألمانيا

البث المباشر | حسنية أكادير - الجيش الملكي | البطولة الاحترافية اتصالات المغرب | بووز

البث المباشر | حسنية أكادير - الجيش الملكي | البطولة الاحترافية اتصالات المغرب

عاجل وبالصور..هذا ما يقع بالمركز الصحي تفتاشت بعد فاجعة الصويرة | مجتمع

عاجل وبالصور..هذا ما يقع بالمركز الصحي تفتاشت بعد فاجعة الصويرة

فيديو: شاهد عيان يحكي تفاصيل فاجعة الصويرة التي أسفرت عن وفاة 15 امرأة | حوادث و حقوق

فيديو: شاهد عيان يحكي تفاصيل فاجعة الصويرة التي أسفرت عن وفاة 15 امرأة

كسيدة خايبة..سيارة خفيفة دخلات في الترامواي بالبيضاء | حوادث و حقوق

كسيدة خايبة..سيارة خفيفة دخلات في الترامواي بالبيضاء

فيديو للحظة نقل ضحايا فاجعة الصويرة إلى مراكش بواسطة مروحية‎ | حوادث و حقوق

فيديو للحظة نقل ضحايا فاجعة الصويرة إلى مراكش بواسطة مروحية‎

عاجل.. وزارة الداخلية تفتح تحقيقا بعد فاجعة الصويرة | بوليتيك

عاجل.. وزارة الداخلية تفتح تحقيقا بعد فاجعة الصويرة

الفرح صناعة مغربية أيضا

حصري.. هذه هي حقيقة منع لمجرد من السفر إلى ألمانيا

بتاريــخ : 19 نونبر 2017 / 17:01 حصري.. هذه هي حقيقة منع لمجرد من السفر إلى ألمانيا | ثقافة و فنون
حصري.. هذه هي حقيقة منع لمجرد من السفر إلى ألمانيا
في جديد خبر منع المحامي الفرنسي موريتي الملقب بـ ''الوحش'' لموكله سعد المجرد من السفر إلى ألمانيا، نفا مصدر ''شوف تيفي'' ما تم تداوله، مؤكدا بأن المجرد لم يطرح أبدا فكرة السفر إلى مدينة هامبورغ للحصول

"شوف تيفي"

في جديد خبر منع المحامي الفرنسي موريتي الملقب بـ "الوحش" لموكله سعد المجرد من السفر إلى ألمانيا، نفا مصدر "شوف تيفي" ما تم تداوله، مؤكدا بأن المجرد لم يطرح أبدا فكرة السفر إلى مدينة هامبورغ للحصول على جائزة أفضل أغنية، نظرا لطبيعة قضيته ونظرا لعلمه المسبق برد المحامي الفرنسي بخصوص السماح له بالسفر.

وأكد المصدر ذاته بأن المجرد ومحاميه الفرنسي، يحاولان تجنب القيام بخطوات قد لا تكون في صالح الفنان المغربي الموضوع تحت المراقبة القضائية بالرغم من إزالة السوار الإلكتروني له.

وأوضح ذات المصدر بأن المجرد سيغادر فرنسا وسيتحرك بحرية بعد نهاية القضية التي سيتم الحسم فيها نهاية شهر نونبر المقبل.

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي المحامي الفرنسي أغنية السوار الإلكتروني

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

شاهد.. ملكة جمال الجزائر تذرف الدموع لحظة إعلان تتويجها باللقب  | ثقافة و فنون

شاهد.. ملكة جمال الجزائر تذرف الدموع لحظة إعلان تتويجها باللقب 

أسماء المنور تهنئ الرجاء بفوزه بكأس العرش | ثقافة و فنون

أسماء المنور تهنئ الرجاء بفوزه بكأس العرش

ورزازات تحتضن انتقاء ممثلة المغرب في مسابقة جمال العالم | ثقافة و فنون

ورزازات تحتضن انتقاء ممثلة المغرب في مسابقة جمال العالم

عضو جزائري من أعضاء فريق THE 5 يستهزء يالمسيرة الخضراء و بأغنية صوت الحسن و يقول صدعتونا و فضحتونا : | ثقافة و فنون

عضو جزائري من أعضاء فريق "THE 5" يستهزء يالمسيرة الخضراء و بأغنية صوت الحسن و يقول صدعتونا و فضحتونا :

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أهداف مباراة يوفنتوس وسامبدوريا 2-3 ..مباراة مجنونة / الدوري الايطالي | زووم
منذ 57 ثانية

أهداف مباراة يوفنتوس وسامبدوريا 2-3 ..مباراة مجنونة / الدوري الايطالي

اهداف مباراة فالنسيا واسبانيول / الدوري الاسباني | زووم

اهداف مباراة فالنسيا واسبانيول / الدوري الاسباني

اهداف سريع وادي زم و اولمبيك خريبكة RCOZ 1-0 OCK الدورة 8 | زووم

اهداف سريع وادي زم و اولمبيك خريبكة RCOZ 1-0 OCK الدورة 8

بالفيديو..أصغر حلاق في المغرب: كرهاتني أستاذة في القراية ودرت الحلاقة وكتمنى نكون حلاق ديال لاعبي الرجاء ونولي مشهور | خارج البلاطو

بالفيديو..أصغر حلاق في المغرب:'' كرهاتني أستاذة في القراية ودرت الحلاقة وكتمنى نكون حلاق ديال لاعبي الرجاء ونولي مشهور''

﻿

آخر المستجدات

مؤثر...مطالب للحكومة بالتكفل بأيتام شهداء كيس الدقيق بالصويرة | بوليتيك
منذ 8 دقائق

مؤثر...مطالب للحكومة بالتكفل بأيتام شهداء ''كيس الدقيق'' بالصويرة

عاجل...روبرت موغابي يقبل التنحي عن السلطة في زيمبابوي | دولي

عاجل...''روبرت موغابي'' يقبل التنحي عن السلطة في ''زيمبابوي''

حصري.. هذه هي حقيقة منع لمجرد من السفر إلى ألمانيا | ثقافة و فنون

حصري.. هذه هي حقيقة منع لمجرد من السفر إلى ألمانيا

البث المباشر | حسنية أكادير - الجيش الملكي | البطولة الاحترافية اتصالات المغرب | بووز

البث المباشر | حسنية أكادير - الجيش الملكي | البطولة الاحترافية اتصالات المغرب

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.