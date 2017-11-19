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عاجل وبالصور..هذا ما يقع بالمركز الصحي تفتاشت بعد فاجعة الصويرة

بتاريــخ : 19 نونبر 2017 / 16:49 عاجل وبالصور..هذا ما يقع بالمركز الصحي تفتاشت بعد فاجعة الصويرة | مجتمع
عاجل وبالصور..هذا ما يقع بالمركز الصحي تفتاشت بعد فاجعة الصويرة
علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها بأن المركز الصحي تفتاشت ضواحي الصويرة، ما يزال يعرف حركة غير عادية لطاقمه الطبي الذي يقوم بتقديم إسعاف للمصابين بسبب التدافع على خلفية توزيع مواد غذائية، والذي خلف مقتل 15

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدرها بأن المركز الصحي تفتاشت ضواحي الصويرة، ما يزال يعرف حركة غير عادية لطاقمه الطبي الذي يقوم بتقديم إسعاف للمصابين بسبب التدافع على خلفية توزيع مواد غذائية، والذي خلف مقتل 15 امرأة.

وأكد المصدر ذاته بأن بعض المصابين،غادروا المركز الصحي، بينما تم نقل آخرين إلى المستشفى الإقليمي بالصويرة وإلى المستشفى الجامعي بمراكش نظرا لخطورة حالتهم الصحية.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية، أعلنت في بلاغ لها، عن فتحها لتحقيق إداري للكشف عن ظروف وملابسات هذه الفاجعة التي هزت منطقة بولعلام ضواحي الصويرة.


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المغرب شوف تيفي الطاقم الطبي المركز الصحي مواد غذائية

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