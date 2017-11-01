كسيدة خايبة..سيارة خفيفة دخلات في الترامواي بالبيضاء ﻿

شهدت منطقة ''Zénith'' على مستوى سيدي معروف بالبيضاء، وقوع حادثة اصطدام سيارة خفيفة، بعربة ترامواي ما تسبب في توقف حركة ''الترامواي'' لأكثر من ساعة.

"شوف تيفي"





شهدت منطقة "Zénith" على مستوى سيدي معروف بالبيضاء، وقوع حادثة اصطدام سيارة خفيفة، بعربة ترامواي ما تسبب في توقف حركة "الترامواي" لأكثر من ساعة.



وحسب بلاغ لشركة "كازا ترام"، فإنها تأسفت لتوقف حركة الترامواي عقب الحادث، الذي وقع عندما لم تحترم إحدى السائقات إشارات المرور، مما أدى إلى اصطدام سيارتها بعربة الترام الأمر الذي شل حركته.



وأكد البلاغ بأن عربة الترامواي توقفت عن العمل في محطة "Zénith" في حدود الساعة الثامنة والنصف، صباحا إلى حدود الساعة التاسعة والنصف،مضيفا أن الشركة وفور علمها بالحادث، حلت بعين المكان مرفوقة بعناصر الشرطة والوقاية المدنية، حيث تم نقل الضحية على وجه السرعة إلى المستعجلات، قصد تلقي العلاجات اللازمة.



وذكر ذات البلاغ بأن الحادث خلف خسائر مادية جسيمة، كما تسبب في شلل حركة الترامواي نتج عنه تأخر جميع العربات، القادمة من المحطات الأخرى.