عاجل.. وزارة الداخلية تفتح تحقيقا بعد فاجعة الصويرة ﻿

كشفت وزارة الداخلية عن فتح تحقيق إداري شامل، وفتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة لمعرفة ظروف وملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات الخاصة بفاجعة الصويرة والتي أسفرت عن مقتل 15 امرأة.

"شوف تيفي"

كشفت وزارة الداخلية عن فتح تحقيق إداري شامل، وفتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة لمعرفة ظروف وملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات الخاصة بفاجعة الصويرة والتي أسفرت عن مقتل 15 امرأة.



وأعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها، توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه أن 15 شخصا لقوا مصرعهم، وأصيب خمسة آخرون بإصابات متفاوتة الخطورة، في حادث تدافع وقع خلال عملية توزيع مساعدات غذائية نظمتها إحدى الجمعيات المحلية بالسوق الأسبوعي لجماعة سيدي بولعلام بإقليم الصويرة.

وأكدت الوزارة بأن الملك محمد السادس، أعطى تعليماته السامية إلى السلطات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل تقديم الدعم والمساعدة الضروريين لعائلات الضحايا وللمصابين.