 عاجل.. وزارة الداخلية تفتح تحقيقا بعد فاجعة الصويرة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فيديو: شاهد عيان يحكي تفاصيل فاجعة الصويرة التي أسفرت عن وفاة 15 امرأة | حوادث و حقوق

فيديو: شاهد عيان يحكي تفاصيل فاجعة الصويرة التي أسفرت عن وفاة 15 امرأة

كسيدة خايبة..سيارة خفيفة دخلات في الترامواي بالبيضاء | حوادث و حقوق

كسيدة خايبة..سيارة خفيفة دخلات في الترامواي بالبيضاء

فيديو للحظة نقل ضحايا فاجعة الصويرة إلى مراكش بواسطة مروحية‎ | حوادث و حقوق

فيديو للحظة نقل ضحايا فاجعة الصويرة إلى مراكش بواسطة مروحية‎

عاجل.. وزارة الداخلية تفتح تحقيقا بعد فاجعة الصويرة | بوليتيك

عاجل.. وزارة الداخلية تفتح تحقيقا بعد فاجعة الصويرة

تذمر واستيــاء وسخط المغاربة إثر فاجعة ضحايا الفقر والحاجة بالصويرة | مجتمع

تذمر واستيــاء وسخط المغاربة إثر فاجعة ضحايا الفقر والحاجة بالصويرة

فضيحة... العثماني يصدر بلاغا حول سفره للخارج رفقة لحسن الداودي ويتجاهل التعليق على فاجعة الصويرة | بوليتيك

فضيحة... العثماني يصدر بلاغا حول سفره للخارج رفقة ''لحسن الداودي'' ويتجاهل التعليق على فاجعة

عاجل..مروحية وزارة الصحة تنقل مصابين في فاجعة الصويرة إلى مراكش..وهذا هو السن ديال الضحايا | مجتمع

عاجل..مروحية وزارة الصحة تنقل مصابين في فاجعة الصويرة إلى مراكش..وهذا هو السن ديال الضحايا

الرميد لشوف تيفي...فاجعة الصويرة تسائل البرامج التنموية للدولة وتكشف الهشاشة الاجتماعية للمواطنين | بوليتيك

الرميد ''لشوف تيفي''...فاجعة الصويرة تسائل البرامج التنموية للدولة وتكشف الهشاشة الاجتماعية

عاجل ورسميا...هذا هو يوم ذكرى المولد النبوي بالمغرب | مجتمع

عاجل ورسميا...هذا هو يوم ذكرى المولد النبوي بالمغرب

الفرح صناعة مغربية أيضا

عاجل.. وزارة الداخلية تفتح تحقيقا بعد فاجعة الصويرة

بتاريــخ : 19 نونبر 2017 / 16:27 عاجل.. وزارة الداخلية تفتح تحقيقا بعد فاجعة الصويرة | بوليتيك
عاجل.. وزارة الداخلية تفتح تحقيقا بعد فاجعة الصويرة
كشفت وزارة الداخلية عن فتح تحقيق إداري شامل، وفتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة لمعرفة ظروف وملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات الخاصة بفاجعة الصويرة والتي أسفرت عن مقتل 15 امرأة.

"شوف تيفي"

كشفت وزارة الداخلية عن فتح تحقيق إداري شامل، وفتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة لمعرفة ظروف وملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات الخاصة بفاجعة الصويرة والتي أسفرت عن مقتل 15 امرأة.


وأعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها، توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه أن 15 شخصا لقوا مصرعهم، وأصيب خمسة آخرون بإصابات متفاوتة الخطورة، في حادث تدافع وقع خلال عملية توزيع مساعدات غذائية نظمتها إحدى الجمعيات المحلية بالسوق الأسبوعي لجماعة سيدي بولعلام بإقليم الصويرة.

وأكدت الوزارة بأن الملك محمد السادس، أعطى تعليماته السامية إلى السلطات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل تقديم الدعم والمساعدة الضروريين لعائلات الضحايا وللمصابين.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي وزارة الداخلية الصويرة السوق الأسبوعي إقليم الصويرة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

فضيحة... العثماني يصدر بلاغا حول سفره للخارج رفقة لحسن الداودي ويتجاهل التعليق على فاجعة الصويرة | بوليتيك

فضيحة... العثماني يصدر بلاغا حول سفره للخارج رفقة ''لحسن الداودي'' ويتجاهل التعليق على فاجعة ''الصويرة''

الرميد لشوف تيفي...فاجعة الصويرة تسائل البرامج التنموية للدولة وتكشف الهشاشة الاجتماعية للمواطنين | بوليتيك

الرميد ''لشوف تيفي''...فاجعة الصويرة تسائل البرامج التنموية للدولة وتكشف الهشاشة الاجتماعية للمواطنين

عاجل..الملك محمد السادس يعطي تعليماته بخصوص فاجعة الصويرة+تفاصيل تظهر لأول مرة بخصوص الفاجعة | بوليتيك

عاجل..الملك محمد السادس يعطي تعليماته بخصوص فاجعة الصويرة+تفاصيل تظهر لأول مرة بخصوص الفاجعة

ابن كيران لشوف تيفي...سأكون على رأس المغادرين لحزب العدالة والتنمية قريبا | بوليتيك

ابن كيران ''لشوف تيفي''...سأكون على رأس المغادرين لحزب العدالة والتنمية قريبا

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أشنو رأيكم فالناس اللي كايتخاصمو و كايعبرو على الغضب ديالهم فالفايسبوك؟..أجوبة مثيرة للمغاربة | نسولو الناس
منذ 9 دقائق

أشنو رأيكم فالناس اللي كايتخاصمو و كايعبرو على الغضب ديالهم فالفايسبوك؟..أجوبة مثيرة للمغاربة

هكذا تُوج فريق الرجاء البيضاوي بكأس العرش الثامن في خزينته | روبورتاج

هكذا تُوج فريق الرجاء البيضاوي بكأس العرش الثامن في خزينته

بالفيديو..أيمن السرحاني في موقف جد مؤثر مع معجب من دوي الاحتياجات الخاصة..شوفو أشنو دار عليه الجمهور هجمو عليه فوق المنصة بمسرح محمد الخامس بالبيضاء | خارج البلاطو

بالفيديو..أيمن السرحاني في موقف جد مؤثر مع معجب من دوي الاحتياجات الخاصة..شوفو أشنو دار عليه الجمهور هجمو عليه فوق المنصة بمسرح محمد الخامس بالبيضاء

بنكيران يُفجرها و يعترف..أنا غادي نمشي فحالي و خاص الإخوان فالحزب يستوعبو شنو هي العدالة و التنمية | خارج البلاطو

بنكيران يُفجرها و يعترف..أنا غادي نمشي فحالي و خاص الإخوان فالحزب يستوعبو شنو هي العدالة و التنمية

﻿

آخر المستجدات

فيديو: شاهد عيان يحكي تفاصيل فاجعة الصويرة التي أسفرت عن وفاة 15 امرأة | حوادث و حقوق
منذ 6 دقائق

فيديو: شاهد عيان يحكي تفاصيل فاجعة الصويرة التي أسفرت عن وفاة 15 امرأة

كسيدة خايبة..سيارة خفيفة دخلات في الترامواي بالبيضاء | حوادث و حقوق

كسيدة خايبة..سيارة خفيفة دخلات في الترامواي بالبيضاء

فيديو للحظة نقل ضحايا فاجعة الصويرة إلى مراكش بواسطة مروحية‎ | حوادث و حقوق

فيديو للحظة نقل ضحايا فاجعة الصويرة إلى مراكش بواسطة مروحية‎

عاجل.. وزارة الداخلية تفتح تحقيقا بعد فاجعة الصويرة | بوليتيك

عاجل.. وزارة الداخلية تفتح تحقيقا بعد فاجعة الصويرة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.