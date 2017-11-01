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المغرب التطواني يقيل مدربه بنشيخة بعد سلسلة نتائج سلبية

بتاريــخ : 19 نونبر 2017 / 15:55 المغرب التطواني يقيل مدربه بنشيخة بعد سلسلة نتائج سلبية | سبور
المغرب التطواني يقيل مدربه بنشيخة بعد سلسلة نتائج سلبية
قرر فريق المغرب التطواني لكرة القدم، ليلة أمس السبت، تسريح مدربه عبد الحق بنشيخة، بعدما تشبث برحيله بعد سلسلة من النتائج السلبية، آخرها أمام شباب الريف الحسيمي، يوم الجمعة الماضي برسم الجولة

" شوف سبور "

قرر فريق المغرب التطواني لكرة القدم، ليلة أمس السبت، تسريح مدربه عبد الحق بنشيخة، بعدما تشبث برحيله بعد سلسلة من النتائج السلبية، آخرها أمام شباب الريف الحسيمي، يوم الجمعة الماضي برسم الجولة الثامنة من البطولة الاحترافية.

وأفادت مصادر قريبة من فريق المغرب التطواني، أن إدارة الفريق عبرت عن رغبتها في بقاء المدرب الجزائري مع تقديم الدعم ومساندته للعودة بالفريق إلى سكته الصحيحة إلا أن بنشيخة ظل متشبثا بقراراه.


تجدر الإشارة إلى أن فريق المغرب التطواني، يحتل الرتبة الأخيرة برصيد نقطة واحدة.

 

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