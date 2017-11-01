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تذمر واستيــاء وسخط المغاربة إثر فاجعة ضحايا الفقر والحاجة بالصويرة

بتاريــخ : 19 نونبر 2017 / 15:53 تذمر واستيــاء وسخط المغاربة إثر فاجعة ضحايا الفقر والحاجة بالصويرة | مجتمع
تذمر واستيــاء وسخط المغاربة إثر فاجعة ضحايا الفقر والحاجة بالصويرة
تداول العديد من رواد صفحات التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' صورا لعدد من النساء ضحايا توزيع مواد غذاية بشكل مجاني من طرف جمعية خيرية محسوبة على أحد المقرئين المشاهير بالمغرب.

"شــوف تيفي"

تداول العديد من رواد صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورا لعدد من النساء ضحايا توزيع مواد غذاية بشكل مجاني من طرف جمعية خيرية محسوبة على أحد المقرئين المشاهير بالمغرب.

وفي هذا الصدد تداول العديد من النشطاء الفيسبوكيين بعض الصور والفيديوهات تؤرخ للحظات مؤلمة من وقوع الحادث على اعتبار ذلك فاجعة كبرى جراء الازدحام العنيف الذي حصل بين ساكنة جماعة سيدي بوعلام لأجل ما سماه الكثير بــ "القفة" والموت في سبيل لقمة العيش الشيء الذي جلعهم ضحايا الفقر والحاجة بطريقة مأسوية.

هذا وفور وقوع الحادث أصدر الملك محمد السادس تعليماته السامية إلى السلطات المختصة ، لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تقديم الدعم والمساعدة الضروريين لعائلات الضحايا والمصابين، كما قررت وزارة الداخلية أيضا فتح تحقيق إداري شامل في الموضوع وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة .

 

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شوف تيفي المصابين الصويرة السبب قتلى

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