 فضيحة... العثماني يصدر بلاغا حول سفره للخارج رفقة ''لحسن الداودي'' ويتجاهل التعليق على فاجعة ''الصويرة'' ﻿
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فضيحة... العثماني يصدر بلاغا حول سفره للخارج رفقة ''لحسن الداودي'' ويتجاهل التعليق على فاجعة ''الصويرة''

بتاريــخ : 19 نونبر 2017 / 15:43 فضيحة... العثماني يصدر بلاغا حول سفره للخارج رفقة لحسن الداودي ويتجاهل التعليق على فاجعة الصويرة | بوليتيك
فضيحة... العثماني يصدر بلاغا حول سفره للخارج رفقة ''لحسن الداودي'' ويتجاهل التعليق على فاجعة ''الصويرة''
في الوقت الذي تشهد فيه مدينة الصويرة حالة استنفار قصوى بعد وفاة أزيد من 15 امرأة، نشر سعد الدين العثماني رئيس الحكومة قبل قليل، إعلانا حول ترأسه لوفد مغربي للقيام بزيارة لدولة ماليزيا

شوف تيفي

 

في الوقت الذي تشهد فيه مدينة الصويرة حالة استنفار قصوى بعد وفاة أزيد من 15 امرأة، نشر سعد الدين العثماني رئيس الحكومة قبل قليل، إعلانا حول ترأسه لوفد مغربي للقيام بزيارة لدولة ماليزيا

وكشف بلاغ نشر قبل لحظات بالصفحة الخاصة لرئيس الحكومة، بأنه ''سيقوم بزيارة إلى ماليزيا للمشاركة في أشغال الدورة ال13 للمنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي، المنظم أيام 21 و22 و23 نونبر 2017 بمدينة كوتشينك ''إقليم سرواك''، تحت شعار ''التغيرات الكبرى الآثار والتحديات''.

وستخصص هذه الدورة للمنتدى ''للتباحث بشأن كبرى التغيرات التي تواجه الاقتصاد العالمي عامة وخاصة اقتصاديات الدول الإسلامية، حيث أشار البلاغ إلى أن رئيس الحكومة سيترأس الوفد المغربي، والذي يضم على الخصوص لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة''.

 

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