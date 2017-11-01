 الرميد ''لشوف تيفي''...فاجعة الصويرة تسائل البرامج التنموية للدولة وتكشف الهشاشة الاجتماعية للمواطنين ﻿
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الرميد ''لشوف تيفي''...فاجعة الصويرة تسائل البرامج التنموية للدولة وتكشف الهشاشة الاجتماعية للمواطنين

بتاريــخ : 19 نونبر 2017 / 15:33 الرميد لشوف تيفي...فاجعة الصويرة تسائل البرامج التنموية للدولة وتكشف الهشاشة الاجتماعية للمواطنين | بوليتيك
الرميد ''لشوف تيفي''...فاجعة الصويرة تسائل البرامج التنموية للدولة وتكشف الهشاشة الاجتماعية للمواطنين
في أول تعليق له على فاجعة وفاة أزيد من 15 إمرأة بالصويرة، صرح وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ''المصطفى الرميد'' أن الواقعة ''تسائل البرامج التنموية للدولة وتكشف عن حجم الهشاشة الاجتماعية لفئات من

شوف تيفي

 

في أول تعليق له على فاجعة وفاة أزيد من 15 إمرأة بالصويرة، صرح وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ''المصطفى الرميد'' أن الواقعة ''تسائل البرامج التنموية للدولة وتكشف عن حجم الهشاشة الاجتماعية لفئات من المواطنين''

وأضاف الرميد، أن '' حادثة وفاة نساء بسبب الازدحام للحصول على مساعدة هي مأساة حقيقية''، مؤكدا بأنها تبين أيضا ''ضعف التنشئة الاجتماعية التي تجعل البعض لايعرف للنظام معنى ولايرى إلا الفوضى سبيلا لقضاء الحاجات وتحقيق الغايات''.

وإختتم الرميد تصريحه بالقول '' رحم الله الضحايا ولنأخذ العبرة بمزيد من البرامج الاجتماعية لمحاربة الفقر وتقليص الفوارق الاجتماعية''.

 

 

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