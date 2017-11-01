عاجل ورسميا...هذا هو يوم ذكرى المولد النبوي بالمغرب ﻿

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر ربيع الأول 1439 هجرية هو يوم غد الاثنين 20 نونبر 2017 ميلادية، وأن ذكرى المولد النبوي الشريف سيكون يوم الجمعة 12 ربيع الأول 1439 هجرية موافق 1 دجنبر 2017

"شوف تيفي"

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر ربيع الأول 1439 هجرية هو يوم غد الاثنين 20 نونبر 2017 ميلادية، وأن ذكرى المولد النبوي الشريف سيكون يوم الجمعة 12 ربيع الأول 1439 هجرية موافق 1 دجنبر 2017 ميلادية.

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنها راقبت هلال شهر ربيع الأول 1439، بعد مغرب يوم السبت 29 صفر 1439، واتصلت بجميع نظار الأوقاف ومندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال، فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته، وتبين لها بأن شهر صفر يكون قد استكمل الثلاثين يوما، ويكون فاتح شهر ربيع الأول 1439 هو يوم الاثنين 20 نونبر 2017.