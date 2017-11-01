 عاجل ورسميا...هذا هو يوم ذكرى المولد النبوي بالمغرب ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فضيحة... العثماني يصدر بلاغا حول سفره للخارج رفقة لحسن الداودي ويتجاهل التعليق على فاجعة الصويرة | بوليتيك

فضيحة... العثماني يصدر بلاغا حول سفره للخارج رفقة ''لحسن الداودي'' ويتجاهل التعليق على فاجعة

عاجل..مروحية وزارة الصحة تنقل مصابين في فاجعة الصويرة إلى مراكش..وهذا هو السن ديال الضحايا | مجتمع

عاجل..مروحية وزارة الصحة تنقل مصابين في فاجعة الصويرة إلى مراكش..وهذا هو السن ديال الضحايا

الرميد لشوف تيفي...فاجعة الصويرة تسائل البرامج التنموية للدولة وتكشف الهشاشة الاجتماعية للمواطنين | بوليتيك

الرميد ''لشوف تيفي''...فاجعة الصويرة تسائل البرامج التنموية للدولة وتكشف الهشاشة الاجتماعية

عاجل ورسميا...هذا هو يوم ذكرى المولد النبوي بالمغرب | مجتمع

عاجل ورسميا...هذا هو يوم ذكرى المولد النبوي بالمغرب

بالصورة.. أسرار حصرية عن المقرئ اللي وزع مساعدات غذائية وتسبب في مقتل عدد من النساء بالصويرة | مجتمع

بالصورة.. أسرار حصرية عن المقرئ اللي وزع مساعدات غذائية وتسبب في مقتل عدد من النساء بالصويرة

فيديو من زاوية أخرى .. لحظات قبل وقوع فاجعة الصويرة .. شوفو القصة الكاملة ترويها امرأة كانت في عين المكان | حوادث و حقوق

فيديو من زاوية أخرى .. لحظات قبل وقوع فاجعة الصويرة .. شوفو القصة الكاملة ترويها امرأة كانت في عين

مـــؤلم وبالصور: هذا هو سبب الفاجعة الكبرى والتدافع العنيف الذي حصل بين ساكنة جماعة سيدي بوعلام مخلفا عددا من القتلى | حوادث و حقوق

مـــؤلم وبالصور: هذا هو سبب الفاجعة الكبرى والتدافع العنيف الذي حصل بين ساكنة جماعة سيدي بوعلام

عاجل..الملك محمد السادس يعطي تعليماته بخصوص فاجعة الصويرة+تفاصيل تظهر لأول مرة بخصوص الفاجعة | بوليتيك

عاجل..الملك محمد السادس يعطي تعليماته بخصوص فاجعة الصويرة+تفاصيل تظهر لأول مرة بخصوص الفاجعة

عاجل..اعتقال المقرئ عبد الكبير الحديدي اللي كان كيوزع المواد الغذائية في الصويرة ما تسبب في سقوط قتلى | حوادث و حقوق

عاجل..اعتقال المقرئ عبد الكبير الحديدي اللي كان كيوزع المواد الغذائية في الصويرة ما تسبب في سقوط

الفرح صناعة مغربية أيضا

عاجل ورسميا...هذا هو يوم ذكرى المولد النبوي بالمغرب

بتاريــخ : 19 نونبر 2017 / 15:24 عاجل ورسميا...هذا هو يوم ذكرى المولد النبوي بالمغرب | مجتمع
عاجل ورسميا...هذا هو يوم ذكرى المولد النبوي بالمغرب
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر ربيع الأول 1439 هجرية هو يوم غد الاثنين 20 نونبر 2017 ميلادية، وأن ذكرى المولد النبوي الشريف سيكون يوم الجمعة 12 ربيع الأول 1439 هجرية موافق 1 دجنبر 2017

"شوف تيفي"

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر ربيع الأول 1439 هجرية هو يوم غد الاثنين 20 نونبر 2017 ميلادية، وأن ذكرى المولد النبوي الشريف سيكون يوم الجمعة 12 ربيع الأول 1439 هجرية موافق 1 دجنبر 2017 ميلادية.

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنها راقبت هلال شهر ربيع الأول 1439، بعد مغرب يوم السبت 29 صفر 1439، واتصلت بجميع نظار الأوقاف ومندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال، فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته، وتبين لها بأن شهر صفر يكون قد استكمل الثلاثين يوما، ويكون فاتح شهر ربيع الأول 1439 هو يوم الاثنين 20 نونبر 2017.

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عيد المولد النبوي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل..مروحية وزارة الصحة تنقل مصابين في فاجعة الصويرة إلى مراكش..وهذا هو السن ديال الضحايا | مجتمع

عاجل..مروحية وزارة الصحة تنقل مصابين في فاجعة الصويرة إلى مراكش..وهذا هو السن ديال الضحايا

بالصورة.. أسرار حصرية عن المقرئ اللي وزع مساعدات غذائية وتسبب في مقتل عدد من النساء بالصويرة | مجتمع

بالصورة.. أسرار حصرية عن المقرئ اللي وزع مساعدات غذائية وتسبب في مقتل عدد من النساء بالصويرة

مثـيـــر وبالفيديو .. هاذشي غريب وبزاف بعد الكركرية ظهور الزاوية الزعبــولية بالمغرب | مجتمع

مثـيـــر وبالفيديو .. هاذشي غريب وبزاف بعد ''الكركرية'' ظهور الزاوية ''الزعبــولية '' بالمغرب

بالفيديو حنان زعبول تقصف الفيزازي: أنا مزالة شابة واللي درتها جات معايا.. ومكاينش شي جن يهودي ولا شي شيطان قدك وباغي ضحك على المغاربة | مجتمع

بالفيديو حنان زعبول تقصف الفيزازي: أنا مزالة شابة واللي درتها جات معايا.. ومكاينش شي جن يهودي ولا شي شيطان قدك وباغي ضحك على المغاربة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..أيمن السرحاني في موقف جد مؤثر مع معجب من دوي الاحتياجات الخاصة..شوفو أشنو دار عليه الجمهور هجمو عليه فوق المنصة بمسرح محمد الخامس بالبيضاء | خارج البلاطو
منذ 2 دقائق

بالفيديو..أيمن السرحاني في موقف جد مؤثر مع معجب من دوي الاحتياجات الخاصة..شوفو أشنو دار عليه الجمهور هجمو عليه فوق المنصة بمسرح محمد الخامس بالبيضاء

بنكيران يُفجرها و يعترف..أنا غادي نمشي فحالي و خاص الإخوان فالحزب يستوعبو شنو هي العدالة و التنمية | خارج البلاطو

بنكيران يُفجرها و يعترف..أنا غادي نمشي فحالي و خاص الإخوان فالحزب يستوعبو شنو هي العدالة و التنمية

صاحبة الصوت الساحر حادة أوعكي في تصريح لشوف تيفي كندير الرياضة باش كيتسرح الحلق | خارج البلاطو

صاحبة الصوت الساحر حادة أوعكي في تصريح لشوف تيفي كندير الرياضة باش كيتسرح الحلق

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :19 نونبر2017 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :19 نونبر2017 | شوف تيفي

﻿

آخر المستجدات

فضيحة... العثماني يصدر بلاغا حول سفره للخارج رفقة لحسن الداودي ويتجاهل التعليق على فاجعة الصويرة | بوليتيك
منذ 1 دقيقة

فضيحة... العثماني يصدر بلاغا حول سفره للخارج رفقة ''لحسن الداودي'' ويتجاهل التعليق على فاجعة

عاجل..مروحية وزارة الصحة تنقل مصابين في فاجعة الصويرة إلى مراكش..وهذا هو السن ديال الضحايا | مجتمع

عاجل..مروحية وزارة الصحة تنقل مصابين في فاجعة الصويرة إلى مراكش..وهذا هو السن ديال الضحايا

الرميد لشوف تيفي...فاجعة الصويرة تسائل البرامج التنموية للدولة وتكشف الهشاشة الاجتماعية للمواطنين | بوليتيك

الرميد ''لشوف تيفي''...فاجعة الصويرة تسائل البرامج التنموية للدولة وتكشف الهشاشة الاجتماعية

عاجل ورسميا...هذا هو يوم ذكرى المولد النبوي بالمغرب | مجتمع

عاجل ورسميا...هذا هو يوم ذكرى المولد النبوي بالمغرب

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.