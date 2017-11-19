بالصورة.. أسرار حصرية عن المقرئ اللي وزع مساعدات غذائية وتسبب في مقتل عدد من النساء بالصويرة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن المقرئ عبد الكبير الحديدي الذي تم اعتقاله على خلفية فاجعة الصويرة، يعد من أشهر القراء هو إمام مسجد السبيل بحي كاليفورنيا بالبيضاء.



"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن المقرئ عبد الكبير الحديدي الذي تم اعتقاله على خلفية فاجعة الصويرة، يعد من أشهر القراء هو إمام مسجد السبيل بحي كاليفورنيا بالبيضاء.

وأوضح المصدر ذاته بأن المقرئ هو من مواليد 1963، ينتمي لأسرة مكونة من أربعة إخوة، وينحدر من منطقة ركراكة نواحي الصويرة، وقد حل بالعاصمة الاقتصادية قبل سنوات وحصل على الإجازة علم القرآن بالسعودية.

تجدر الإشارة إلى أن مصدر "شوف تيفي"، أكد أن عناصر الدرك الملكي التابعين للمركز الترابي تفتاشت بإقليم الصويرة، أوقفوا يومه الأحد، المقرئ عبد الكبير الحديدي المسؤول عن عملية توزيع المواد الغذائية بمنطقة جماعة سيدي بوعلام بدائرة تفتاشت، والتي خلفت مقتل 15امرأة .