مـــؤلم وبالصور: هذا هو سبب الفاجعة الكبرى والتدافع العنيف الذي حصل بين ساكنة جماعة سيدي بوعلام مخلفا عددا من القتلى ﻿

"شــوف تيفي"
حدث تدافع عنيف بين ساكنة جماعة سيدي بو لعلام إقليم الصويرة في سبيل الحصوص على أكياس دقيق مجاني من طرف جمعية محسوبة على أحد المقرئين المشاهير بالدار البيضاء .
وفي هذا الصدد فقد خلف هذا التدافع عددا من القتلى في فاجعة بمنطقة بوعلام ضواحي الصويرة، والذي تجاوز 17 قتيلا وذلك خلال وقوع تدافع في عملية توزيع مواد غذائية.
هذا وحسب بعض المصادر فإن حالة استنفار قصوى، تعرفها منطقة بوعلام، نظرا لخطورة الواقعة، وخاصة بمستشفى تفتاشت، حيث كانت الحصيلة الأولية تشير إلى سقوط 6 نساء، وزادت الحصيلة فيما بعد لاسيما وقد هرعت فرق طبية إلى مكان وقوع الحادث لأجل إسعاف المصابين .