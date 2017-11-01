مـــؤلم وبالصور: هذا هو سبب الفاجعة الكبرى والتدافع العنيف الذي حصل بين ساكنة جماعة سيدي بوعلام مخلفا عددا من القتلى ﻿

حدث تدافع عنيف بين ساكنة جماعة سيدي بو لعلام إقليم الصويرة في سبيل الحصوص على أكياس دقيق مجاني من طرف جمعية محسوبة على أحد المقرئين المشاهير بالدار البيضاء .

"شــوف تيفي"

حدث تدافع عنيف بين ساكنة جماعة سيدي بو لعلام إقليم الصويرة في سبيل الحصوص على أكياس دقيق مجاني من طرف جمعية محسوبة على أحد المقرئين المشاهير بالدار البيضاء .

وفي هذا الصدد فقد خلف هذا التدافع عددا من القتلى في فاجعة بمنطقة بوعلام ضواحي الصويرة، والذي تجاوز 17 قتيلا وذلك خلال وقوع تدافع في عملية توزيع مواد غذائية.