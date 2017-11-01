عاجل..الملك محمد السادس يعطي تعليماته بخصوص فاجعة الصويرة+تفاصيل تظهر لأول مرة بخصوص الفاجعة ﻿

كشفت وزارة الداخلية في بلاغ لها بأنه وعلى إثر حادث التدافع الذي وقع يومه الأحد 19 نونبر 2017 خلال عملية توزيع مساعدات غذائية نظمتها إحدى الجمعيات المحلية بالسوق الأسبوعي لجماعة سيدي بولعلام بإقليم

"شوف تيفي"

كشفت وزارة الداخلية في بلاغ لها بأنه وعلى إثر حادث التدافع الذي وقع يومه الأحد 19 نونبر 2017 خلال عملية توزيع مساعدات غذائية نظمتها إحدى الجمعيات المحلية بالسوق الأسبوعي لجماعة سيدي بولعلام بإقليم الصويرة، والذي أدى إلى مصرع 15 شخصا وإصابة 5 آخرين بإصابات متفاوتة الخطورة، أصدر الملك محمد السادس، تعليماته السامية إلى السلطات المختصة، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل تقديم الدعم والمساعدة الضروريين لعائلات الضحايا وللمصابين.

وأوضح البلاغ الذي توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه بأن الملك قرر مشاطرة أسر الضحايا آلامها في هذا المصاب الجلل، وتخفيفا لما ألم بها من رزء فادح، لا راد لقضاء الله فيه، التكفل شخصيا بلوازم دفن الضحايا، ومآتم عزائهم، وبتكاليف علاج المصابين.

وأوضح البلاغ بأن السلطات المختصة، كانت قد تدخلت عقب الحادث حيث تمت تعبئة سيارات الإسعاف اللازمة لنقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي بالصويرة لتلقي الإسعافات الضرورية، كما تم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة لمعرفة ظروف وملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.

وأكد البلاغ بأن وزارة الداخلية، فتحت أيضا تحقيقا إداريا شاملا في الموضوع.