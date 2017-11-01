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ابن كيران ''لشوف تيفي''...سأكون على رأس المغادرين لحزب العدالة والتنمية قريبا

بتاريــخ : 19 نونبر 2017 / 14:45 ابن كيران لشوف تيفي...سأكون على رأس المغادرين لحزب العدالة والتنمية قريبا | بوليتيك
ابن كيران ''لشوف تيفي''...سأكون على رأس المغادرين لحزب العدالة والتنمية قريبا
صرح عبد الإله ابن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية من أمام مقر حزبه قبل قليل، بأنه لن يبقى ''خالدا فيها أبدا''، مؤكدا بأن المسقبل للشباب وأن الشيوخ سيغادرون الحزب وهو على رأسهم.

 شوف تيفي

صرح عبد الإله ابن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية من أمام مقر حزبه قبل قليل، بأنه لن يبقى ''خالدا فيها أبدا''، مؤكدا بأن المسقبل للشباب وأن الشيوخ سيغادرون الحزب وهو على رأسهم.

وأضاف ابن كيران في تصريح حصري ''لشوف تيفي'' بأنه ألقى كلمة أمام اجتماع اللجنة المركزية لشبيبة حزب ''المصباح''، حيث أكد ابن كيران تذكيره لأعضاء الشبيبة بأسلوب عمل حزب المصباح من أجل المحافظة عليها.

وشدد ابن كيران في كلمته، بأن جميع شيوخ الحزب سيغادرون قيادته ''غدا أو بعد غد بشكل من الأشكال وهو على رأسهم''، مؤكدا بأن المستقبل كله للشباب وليس للشيوخ الذين عليهم المغادرة.

 

 

 

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