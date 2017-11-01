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بتاريــخ : 19 نونبر 2017 / 14:51 عاجل.. تفاصيل جديدة بخصوص فاجعة الصويرة | حوادث و حقوق
عاجل.. تفاصيل جديدة بخصوص فاجعة الصويرة
في جديد منطقة بوعلام والتي خلفت سقوط حوالي 16 قتيلا، علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن سيارات للإسعاف، نقلت قبل قليل من يومه الأحد، العشرات من المصابين من مستوصف تفتاشت إلى المستشفى الإقليمي محمد بن

"شوف تيفي"

في جديد منطقة بوعلام والتي خلفت سقوط حوالي 16 قتيلا، علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن سيارات للإسعاف، نقلت قبل قليل من يومه الأحد، العشرات من المصابين من مستوصف تفتاشت إلى المستشفى الإقليمي محمد بن عبد الله بالصويرة.

وأكد المصدر ذاته بأن مستشفى مدينة الصويرة، يعرف في هذه اللحظات حالة استنفار قصوى من أجل استقبال جميع المصابين، مشيرا إلى أن البعض منهم مصاب بجروح خطيرة.

تجدر الإشارة إلى أن عدد قتلى هذه الفاجعة، وإلى حدود الساعة، وصل لحوالي 16 قتيلا جميعهم نساء كن يرغبن في الحصول على مساعات غذائية مقدمة من طرف المقرئ عبد الكبير الحديدي.



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المغرب شوف تيفي المقرئ عبد الكبير الحديدي الصويرة

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