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كارثة إنسانية تنضاف إلى كوارث قوارب الموت

بتاريــخ : 19 نونبر 2017 / 14:21 كارثة إنسانية تنضاف إلى كوارث قوارب الموت | حوادث و حقوق
كارثة إنسانية تنضاف إلى كوارث قوارب الموت
غرق صباح اليوم 3 مهاجرين غير شرعيين أفارقة من جنوب الصحراء بالقرب من جزيرة '' سانتا كتالينا'' الإسبانية . وذكر موقع ''الفارو'' الإسباني أن المأساة التي شهدها هذا الصباح ساحل سبتة المحتلة هي أسوأ ما حدث في

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غرق صباح اليوم 3 مهاجرين غير شرعيين أفارقة من جنوب الصحراء بالقرب من جزيرة " سانتا كتالينا" الإسبانية . وذكر موقع "الفارو" الإسباني أن المأساة التي شهدها هذا الصباح ساحل سبتة المحتلة هي أسوأ ما حدث في السنوات الأخيرة، حيث عمد قائدا القارب برمي المسافرين عمدا، بمجرد وصولهم لساحل الجزيرة.
وكشف نفس الموقع أنه تم رمي الأفارقة قبالة ساحل مدينة سبتة من طرف شخصين يشتبه في أنهما أصحاب الزورق الذي صعد الأفارقة على متنه حسب تقارير رجال الحرس المدني الإسباني. مما أدى إلى غرق ثلاثة شبان أحدهم لازال قاصرا، في حين تم إنقاذ 21 فردا بينهم امرأة في حالة متقدمة من الحمل.


وقد قامت فرق الحرس المدني الإسباني مرفوقة بالمروحيات، بتمشيط محيط الجزيرة للبحث عن ناجين، بعد انتشال جثث الأشخاص الثلاثة، من بينهم طفل قاصر.

ويسعى الحرس المدني بالمنطقة للوصول لهوية الشخصين المسئولين عن هذه المأساة الإنسانية، حيث تعتبر جريمة في حق البشرية، بعد أن ترك المعنيان بالأمر القارب وفرا لوجهة غير معلومة، وحسب الحرس المدني دائما فالشخصان المسئولان يعتبران من مافيا الهجرة والاتجار في البشر.

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