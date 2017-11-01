 مثـيـــر وبالفيديو .. هاذشي غريب وبزاف بعد ''الكركرية'' ظهور الزاوية ''الزعبــولية '' بالمغرب ﻿
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مثـيـــر وبالفيديو .. هاذشي غريب وبزاف بعد ''الكركرية'' ظهور الزاوية ''الزعبــولية '' بالمغرب

بتاريــخ : 19 نونبر 2017 / 13:24 مثـيـــر وبالفيديو .. هاذشي غريب وبزاف بعد الكركرية ظهور الزاوية الزعبــولية بالمغرب | مجتمع
مثـيـــر وبالفيديو .. هاذشي غريب وبزاف بعد ''الكركرية'' ظهور الزاوية ''الزعبــولية '' بالمغرب
تتداول العديد من صفحات ''فيسبوك'' ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى، فيديو لمجموعة من الناس يقومون بطقوس غريبة ، حيث تسمع في الفيديو أهازيج وشطحات أو ما يسمى بالحضرة الكناوية وحركات غريبة في المقطع،


''شــوف تيفي''


تتداول العديد من صفحات ''فيسبوك'' ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى، فيديو لمجموعة من الناس يقومون بطقوس غريبة ، حيث تسمع في الفيديو أهازيج وشطحات أو ما يسمى بالحضرة الكناوية وحركات غريبة في المقطع، والذي اختار له الكثير من النشطاء الزاوية ''الكرموصية '' كعنوان عريض أثار تساؤل المغاربة قاطبة حول صحة وجود هذه الزاوية بالمغرب من عدمها .


وفي هذا الصدد تختلف تسميات ثمار الصبار في المغرب لكنها تعني كلها مسمى واحدا. يقول المغاربة باللسان العامي لثمار الصبار ''كرموس النصارى''، ويطلقون عليه أيضا ''الهندي'' أو ''الهندية''، وفي منطقة سوس في الجنوب يطلقون عليها بالأمازيغية اسم «تكنارايت»، ومن هذا الاسم أخذت جزر الكناري الإسبانية اسمها، نظرا لوفرة هذه الفاكهة في هذه الجزر التي تقع قبالة شواطئ الصحراء. ويطلق سكان الرباط والمناطق القريبة منها عليها اسم ''الزعبول''.

ومن خلال مكالمة هاتفية أجرتها ''شوف تيفي'' مع أحد المختصين الباحثين في تاريخ التصوف الإسلامي والزوايا والأضرحة بالمغرب ، أكد أنه ليس هناك أي زاوية تسمى بالزاوية ''الكرموصية'' إطلاقا وليس هناك أي ضريح يحمل هذا الإسم قديما أو حديثا، موضحا أن الفيديو عنون بهذا المسمى فظن الجميع أن بالمغرب زاوية بهذا الإسم خلاف الحقيقة، مستبعدا وجودها حتى خارج المغرب.

وأوضــح أن الأمر وربما يتعلق بإحدى المواسم التي تنظم ببعض الأضرحة المغربية ، ولاسيما في مثل هذه الأيام التي ستعرف ذكرى المولد النبوي الشريف ، مبرزا أن هناك العديد من القبائل لا زالت تحتفظ ببعض العادات التي لا أصل لها في التصوف ولا علاقة لها بهذا الموروث الذي هو أيضا ينتقد مثل هذه الممارسات والطقوس غير الطبيعية كموسم مولاي علي بمكناس وموسم بوضركة بالأقاليم الجنوبية وموسم مولاي إبراهيم وبويا رحال بقلعة السراغة وغيرهم كثير...

ومن خلال تحريات ''شوف تيفي'' فالفيديو تم نشره السنة الماضية إشارة إلى موسم ''بو ضركة'' ،حيث يتم فيه التحيار بالصبار المشوك الشيء الذي دفع رواد صفحات التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' إلى تسمية ذلك بالزاوية ''الكرموصية '' وذلك على وزن الزاوية ''الكركرية'' التي عرفت ضجة إعلامية كبيرة قبل شهور وأثارت جدلا واسعا من خلال لباسها المزركش واعتبرها أيضا العديد من المتتبعين بالديانة الجديدة واختلف الكثير حول موقعها ليتأكد الأمر بعد روبورتاج ''شوف تيفي'' أن الزاوية توجد بالقرب من نواحي مدينة العروي بشرق المملكة المغربية بجبل يدعى جبل كركر.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي الزاوية الكرموصية الزاوية الكركرية المغرب كناوة طقوس

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