عاجل ورسمي..خبر ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة للمرة الخامسة دار روينة في الجزائر ﻿

بعد ساعات من تداول خبر عبر العديد من المواقع الجزائرية، يشير إلى نية الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في الترشح للمرة الخامسة للرئاسة، نفت رئاسة الجمھورية الجزائرية بشكل رسمي، قبل قليل من يومه

"شوف تيفي"

بعد ساعات من تداول خبر عبر العديد من المواقع الجزائرية، يشير إلى نية الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في الترشح للمرة الخامسة للرئاسة، نفت رئاسة الجمھورية الجزائرية بشكل رسمي، قبل قليل من يومه الأحد، أن يكون الرئیس عبد العزيز بوتفلیقة قد التقى بالمحامي والقانوني فاروق قسنطیني، مثلما صرّح الأخیر أمس لعدة وسائل إعلام محلیة وأجنبیة.

وحسب موقع "جورنال البلاد" فقد قال فاروق قسنطيني في تصريحاته أن الرئیس كشف له عن عزمه الترشح لعھدة خامسة في 2019، مشيرا إلى أن بیانا رسميا صدر بالتلفزيون الجزائري عن رئاسة الجمھورية، أكد أن ھذا اللقاء مع قسنطيني لم يتم ولا أساس له من الصحة.





