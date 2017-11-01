رسميا... شبيبة ''المصباح'' تحدد مؤتمرها مباشرة بعد حسم الولاية الثالثة لابن كيران ﻿

اتفق أعضاء اللجنة المركزية لشبيبة العدالة والتنمية بعد نقاش حاد حول تاريخ عقد مؤتمرها السادس لاختيار قيادة جديدة على رأس التنظيم الشبيبي الموازي للحزب.

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اتفق أعضاء اللجنة المركزية لشبيبة العدالة والتنمية بعد نقاش حاد حول تاريخ عقد مؤتمرها السادس لاختيار قيادة جديدة على رأس التنظيم الشبيبي الموازي للحزب.

ووفق مصدر من داخل اللجنة المركزية التي تجتمع في هذه اللحظات مع عبد الإله ابن كيران في المقر المركزي للحزب، فقد تم تحديد أيام 2 و3 و4 فبراير 2018، كتاريخ لإجراء مؤتمر شبيبة ''البيجيدي''.

وأفاد ذات المصدر، أن تحديد تاريخ المؤتمر عرف صراعا ونقاشا حادا بين الأعضاء المنقسمين حول الولاية الثالثة لعبد الإله ابن كيران، حيث تم الاتفاق على اختيار قيادة جديدة بعد المؤتمر الثامن للحزب المنتظر يوم 9 و10 و11 من شهر دجنبر المقبل.