فيديو جد خطير ومؤلم..فتاة كتبكي بحرارة: ''خطفني وناس كيشوفو وداني لخلا وعراني وبغا يغتاصبني'' ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جد صادم، ظهرت خلاله فتاة وهي تكشف عن تعرضها للاختطاف ومحاولة الاغتصاب على يد لص اختطفها تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جد صادم، ظهرت خلاله فتاة وهي تكشف عن تعرضها للاختطاف ومحاولة الاغتصاب على يد لص اختطفها تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وأوضحت هذه الفتاة وهي تذرف الدموع بحرارة، بأن اللص قام باختطافها تحت التهديد بالسلاح الأبيض أمام أنظار مجموعة من المواطنين، مشيرة إلى أن المعني بالأمر، قام بأخذها لمكان خلاء وحاول اغتصابها قبل أن يطلق سراحها ويسرق ما بحوزتها.

تفاعل آلاف النشطاء مع هذا الفيديو، حيث طالب الجميع المصالح الأمنية بالتحرك الفوري وإيقاف هذا اللص حتى يتم إنصاف الضحية.