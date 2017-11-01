ابن كيران لشبيبة ''المصباح''.. الله يخرج العاقبة بسلام ﻿

رغم النقاش الحاد الذي شهده اجتماع اللجنة المركزية لشبيبة العدالة والتنمية صبيحة اليوم الأحد، خصص بعض الحاضرين للقاء استقبالا حافلا لعبد الإله ابن كيران عبر تقبيل رأسه أمام مقر الحزب فيما بقي

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رغم النقاش الحاد الذي شهده اجتماع اللجنة المركزية لشبيبة العدالة والتنمية صبيحة اليوم الأحد، خصص بعض الحاضرين للقاء استقبالا حافلا لعبد الإله ابن كيران عبر تقبيل رأسه أمام مقر الحزب فيما بقي آخرون داخل المقر في انتظار كلمة الزعيم.

وشهد اجتماع اللجنة المركزية الذي انطلق صبيحة اليوم صراخا حادا بين بعض أعضاء اللجنة المركزية وسط صراخ شديد حول إحدى التقارير التي يرفض منتمين لمنظمة الشبيبة المصادقة عليها.

وكشف مصدر مطلع، بوجود صراع قوي حول الولاية الثالثة لابن كيران، حيث أن لاحديث يعلو بين أعضاء اللجنة سوى عن المجلس الوطني المقبل، وكذا التيارات المتصارعة داخل الأمانة العامة للحزب، بين ابن كيران وتيار الاستوزار.

ومباشرة بعد دخوله مقر الحزب لإلقاء كلمة أمام اللجنة المركزية للشبيبة، قال ابن كيران لمستقبليه ''الله يخرج العاقبة بسلام''.