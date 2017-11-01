صادم...''بوتفليقة'' يترشح لولاية خامسة بعد تحسن حالته الصحية خدمة للجزائريين ﻿

كشف المحامي والحقوقي ''فاروق قسنطيني'' والذي كان يترأس اللجنة الوطنية للترقية وحماية حقوق الإنسان التي تم حلها وتحويلها إلى مجلس وطني، في حديثه لـ''TSA عربي'' عن لقاء جمعه برئيس الجمهورية عبد العزيز

شوف تيفي

كشف المحامي والحقوقي ''فاروق قسنطيني'' والذي كان يترأس اللجنة الوطنية للترقية وحماية حقوق الإنسان التي تم حلها وتحويلها إلى مجلس وطني، في حديثه لـ''TSA عربي'' عن لقاء جمعه برئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الأسبوع الماضي، عن رغبة الرئيس في البقاء في السلطة والترشح لولاية جديدة.

وقال قسنطيني '' لمست لدى بوتفليقة رغبة كبيرة في الترشح لعهدة خامسة، وهذا من حقه ونحن معه''، وعما يدور في الأوساط عن ترشح شقيقه السعيد بوتفليقة للرئاسيات المقبلة، أضاف قسنطيني'' هذا غير وارد إطلاقا''.

وأفاد قسنطيني بعد لقائه برئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بأنه ''تحدث معه مطولا، وكان ذلك قبل أسبوع من الآن و أن حالته جيدة وتحليله الوضع السياسي دقيق جدا، الأمر الوحيد الذي يعطله أن صوته تراجع، وأنه يتحرك بصعوبة لا سيما رجليه وهو مقعد فوق كرسيه المتحرك''، مضيفا'' أن حالته العقلية جيدة وهو ما يفند ما كان يروج حول أن الرجل في غيبوبة وأنه لا يفكر، كل هذا غلط ''.

ويضيف قسنطيني أن ''الرئيس بوتفليقة له الحق في الترشح لعهدة خامسة والدستور يسمح له بذلك، واشترط قسنطيني احترام الصندوق في حالة ترشح بوتفليقة لعهدة خامسة''، مؤكدا أن ''بوتفليقة له ترسانة من الطاقات والكفاءات العالية، وهم من سيتولون الحملة الانتخابية، وأن صحة الرئيس تتحسن مع مرور الزمن''، وعن الرغبة التي لمسها في الرئيس للترشح لعهدة خامسة، أضاف قسنطيني'' أن الرئيس بوتفليقة يريد أن يبقى في خدمة بلده إلى أن يتوفاه المولى عز وجل، فهذا طبعه خدوم، ويبقى تحت تصرف وطنه''.