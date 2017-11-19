 بالصورة.. الراقي عميد النسور في تدوينة مؤثرة لكل مكونات القلعة الخضراء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

صادم...بوتفليقة يترشح لولاية خامسة بعد تحسن حالته الصحية خدمة للجزائريين | دولي

صادم...''بوتفليقة'' يترشح لولاية خامسة بعد تحسن حالته الصحية خدمة للجزائريين

أسماء المنور تهنئ الرجاء بفوزه بكأس العرش | ثقافة و فنون

أسماء المنور تهنئ الرجاء بفوزه بكأس العرش

تنسيق بين قادة المصباح لإقناع ابن كيران التنازل عن الولاية الثالثة | بوليتيك

تنسيق بين قادة ''المصباح'' لإقناع ابن كيران التنازل عن الولاية الثالثة

خطير وبالفيديو.. حشومة وعيب وعار..جماهير محسوبة على الرجاء هجموا على حافلة جماهير الدفاع الحسني الجديدي | حوادث و حقوق

خطير وبالفيديو.. حشومة وعيب وعار..جماهير محسوبة على الرجاء هجموا على حافلة جماهير الدفاع الحسني

جريمة أكل بالصور.. زبائن مطعم يأكلون في زنازن سجن حسب الجرم | منوعات

''جريمة أكل'' بالصور.. زبائن مطعم يأكلون في زنازن سجن حسب الجرم

فيديو جد خطير.. مواطنين شدو شفار عندو جنوية لقاوه كيڭريسي في مواطنة.. شوفو شنو دار ! | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير.. مواطنين شدو شفار عندو جنوية لقاوه كيڭريسي في مواطنة.. شوفو شنو دار !

بالفيديو حنان زعبول تقصف الفيزازي: أنا مزالة شابة واللي درتها جات معايا.. ومكاينش شي جن يهودي ولا شي شيطان قدك وباغي ضحك على المغاربة | مجتمع

بالفيديو حنان زعبول تقصف الفيزازي: أنا مزالة شابة واللي درتها جات معايا.. ومكاينش شي جن يهودي ولا

ورزازات تحتضن انتقاء ممثلة المغرب في مسابقة جمال العالم | ثقافة و فنون

ورزازات تحتضن انتقاء ممثلة المغرب في مسابقة جمال العالم

مثير وبالصورة.. طليقة المقرئ البوكوص تخرج عن صمتها | مجتمع

مثير وبالصورة.. طليقة المقرئ البوكوص تخرج عن صمتها

الفرح صناعة مغربية أيضا

بالصورة.. الراقي عميد النسور في تدوينة مؤثرة لكل مكونات القلعة الخضراء

بتاريــخ : 19 نونبر 2017 / 12:22 بالصورة.. الراقي عميد النسور في تدوينة مؤثرة لكل مكونات القلعة الخضراء | سبور
بالصورة.. الراقي عميد النسور في تدوينة مؤثرة لكل مكونات القلعة الخضراء
أهدى عصام الراقي عميد فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم الأحد، لقب كأس العرش الفضية الذي توج به ليلة أمس السبت على حساب فريق الدفاع الحسني الجديدي لكل مكونات الفريق في تدوينة مؤثرة على صفحته

" شوف سبور " : رشيد محمودي

أهدى عصام الراقي عميد فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم الأحد، لقب كأس العرش الفضية الذي توج به ليلة أمس السبت على حساب فريق الدفاع الحسني الجديدي لكل مكونات الفريق في تدوينة مؤثرة على صفحته الرسمية بال" فيسبوك".

وقال الراقي عبر صفحته الرسمية، أنه يهدي هذا التتويج إلى كل رجاوي داخل أرض الوطن و خارجه و إلى كل رجاوي يعيش خلف القضبان و إلى كل اللاعبين السابقين لنادي الرجاء الرياضي و كل العائلة الرجاوية دون استثناء.

وتابع قائلا :" كما أنني أهدي هذا اللقب لكل اللاعبين الذين غادروا الفريق بداية هذا الموسم يوسف القديوي و عمر المنصوري و محمد الطاووس و محمد البولديني و سعد اللمطي لأنهم يستحقون و لهم نصيب فيما حققناه بدعمهم و مساندتهم خصوصا أننا كنا عائلة واحدة ملتحمة".


‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب كأس العرش عصام الراقي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مثير.. هيرفي رونارد مدرب المنتخب المغربي: بغيت نربح فرنسا حينت ما عقلوش عليا | سبور

مثير.. هيرفي رونارد مدرب المنتخب المغربي: '' بغيت نربح فرنسا حينت ما عقلوش عليا''

بالفيديو.. بنت رونار فبرنامج فرنسي سولاتو بلا ما يشوفها وماعرفهاش.. شوفو السؤال المحرج لي طرحات عليه ! | سبور

بالفيديو.. بنت رونار فبرنامج فرنسي سولاتو بلا ما يشوفها وماعرفهاش.. شوفو السؤال المحرج لي طرحات عليه !

خطير.. فرحة جماهير الرجاء تتحول إلى فاجعة.. شوفو شنو وقع البارح | سبور

خطير.. فرحة جماهير الرجاء تتحول إلى فاجعة.. شوفو شنو وقع البارح

محسن متولي يوجه رسالة هامة لجمهور الرجاء الرياضي | سبور

محسن متولي يوجه رسالة هامة لجمهور الرجاء الرياضي

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

صاحبة الصوت الساحر حادة أوعكي في تصريح لشوف تيفي كندير الرياضة باش كيتسرح الحلق | خارج البلاطو
منذ 3 ساعات

صاحبة الصوت الساحر حادة أوعكي في تصريح لشوف تيفي كندير الرياضة باش كيتسرح الحلق

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :19 نونبر2017 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :19 نونبر2017 | شوف تيفي

أحوال الطقس : 19 نونبر 2017 | الطقس

أحوال الطقس : 19 نونبر 2017

في ذكرى رحيل عبد الكريم غلاب..نزار بركة :الراحل غلاب يشكل رمزا لحزب الاستقلال | بــووز

في ذكرى رحيل عبد الكريم غلاب..نزار بركة :الراحل غلاب يشكل رمزا لحزب الاستقلال

﻿

آخر المستجدات

صادم...بوتفليقة يترشح لولاية خامسة بعد تحسن حالته الصحية خدمة للجزائريين | دولي
منذ 2 دقائق

صادم...''بوتفليقة'' يترشح لولاية خامسة بعد تحسن حالته الصحية خدمة للجزائريين

أسماء المنور تهنئ الرجاء بفوزه بكأس العرش | ثقافة و فنون

أسماء المنور تهنئ الرجاء بفوزه بكأس العرش

تنسيق بين قادة المصباح لإقناع ابن كيران التنازل عن الولاية الثالثة | بوليتيك

تنسيق بين قادة ''المصباح'' لإقناع ابن كيران التنازل عن الولاية الثالثة

خطير وبالفيديو.. حشومة وعيب وعار..جماهير محسوبة على الرجاء هجموا على حافلة جماهير الدفاع الحسني الجديدي | حوادث و حقوق

خطير وبالفيديو.. حشومة وعيب وعار..جماهير محسوبة على الرجاء هجموا على حافلة جماهير الدفاع الحسني

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.