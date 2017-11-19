بالصورة.. الراقي عميد النسور في تدوينة مؤثرة لكل مكونات القلعة الخضراء ﻿

أهدى عصام الراقي عميد فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم الأحد، لقب كأس العرش الفضية الذي توج به ليلة أمس السبت على حساب فريق الدفاع الحسني الجديدي لكل مكونات الفريق في تدوينة مؤثرة على صفحته

" شوف سبور " : رشيد محمودي

أهدى عصام الراقي عميد فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم الأحد، لقب كأس العرش الفضية الذي توج به ليلة أمس السبت على حساب فريق الدفاع الحسني الجديدي لكل مكونات الفريق في تدوينة مؤثرة على صفحته الرسمية بال" فيسبوك".

وقال الراقي عبر صفحته الرسمية، أنه يهدي هذا التتويج إلى كل رجاوي داخل أرض الوطن و خارجه و إلى كل رجاوي يعيش خلف القضبان و إلى كل اللاعبين السابقين لنادي الرجاء الرياضي و كل العائلة الرجاوية دون استثناء.

وتابع قائلا :" كما أنني أهدي هذا اللقب لكل اللاعبين الذين غادروا الفريق بداية هذا الموسم يوسف القديوي و عمر المنصوري و محمد الطاووس و محمد البولديني و سعد اللمطي لأنهم يستحقون و لهم نصيب فيما حققناه بدعمهم و مساندتهم خصوصا أننا كنا عائلة واحدة ملتحمة".



