أسماء المنور تهنئ الرجاء بفوزه بكأس العرش ﻿

نشرت الفنانة المغربية أسماء لمنور تهنئة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام لفريق الرجاء البيضاوي بعد فوزه بكأس العرش أمس السبت.

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نشرت الفنانة المغربية أسماء لمنور تهنئة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام لفريق الرجاء البيضاوي بعد فوزه بكأس العرش أمس السبت.

وكتبت الفنانة في رسالة التهنئة: « الكاس الغالي للرجاء البيضاوي، تحياتي للكابيتانو عصام الراقي أحسنت ركلة جزاء الخلاص، وتحية للجمهور الرجاوي الذي زين المدرجات، هارد لك للفريق الجديدي الرائع ».

يشار إلى أن الفنانة أسماء لمنور قد أنزلت مؤخرا أغنيتها الجديدة بمناسبة تأهل المنتخب الوطني للمونديال والتي حصدت أكثر من مليوني مشاهدة في أقل من أسبوع على طرحها بمنصة اليوتيوب.