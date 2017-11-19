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تنسيق بين قادة ''المصباح'' لإقناع ابن كيران التنازل عن الولاية الثالثة

بتاريــخ : 19 نونبر 2017 / 11:45 تنسيق بين قادة المصباح لإقناع ابن كيران التنازل عن الولاية الثالثة | بوليتيك
تنسيق بين قادة ''المصباح'' لإقناع ابن كيران التنازل عن الولاية الثالثة
كشف قيادي بحزب العدالة والتنمية، أن عبد الإله ابن كيران يستقبل يوميا العديد من القادة السابقين بالحزب وحركة التوحيد والإصلاح، والذين طالبوه بعدم الترشح لولاية ثالثة على رأس الحزب بعد الإعفاء من

شوف تيفي

 

كشف قيادي بحزب العدالة والتنمية، أن عبد الإله ابن كيران يستقبل يوميا العديد من القادة السابقين بالحزب وحركة التوحيد والإصلاح، والذين طالبوه بعدم الترشح لولاية ثالثة على رأس الحزب بعد الإعفاء من تشكيل الحكومة الحالية التي يقودها سعد الدين العثماني.

ووفق ذات المصدر، فعبد الإله ابن كيران يصر على عدم الخوض في الولاية الثالثة، بمبرر أن المؤتمرين وتنظيمات الحزب هي المخولة بترشيحه، لأن قوانين الحزب تمنع تقديم أي عضو ترشيحه لمنصب الأمين العام.

وأفاد ذات المصدر، عن وجود تنسيق بين قادة التيار الرافض ''لعبد الإله ابن كيران''، لإقناعه بجميع الطرق التنازل عن الترشح للولاية الثالثة عبر مقترح للمصطفى الرميد والقاضي بإصدار ابن كيران لبلاغ أو تصريح صحفي يؤكد فيه عدم رغبته في البقاء على رأس الحزب.

هذا، وتشهد تنظيمات حزب ''المصباح'' صراعات شديدة واجتماعات سرية تنسيقية، تسبق دورة المجلس الوطني المنتظرة نهاية الأسبوع المقبل، حيث يسعى كل تيار استمالة أكبر عدد من أعضاء برلمان المصباح البالغ عددهم حوالي 251 تقريبا لحسم الولاية الثالثة لابن كيران.

 

 

 

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