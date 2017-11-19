''جريمة أكل'' بالصور.. زبائن مطعم يأكلون في زنازن سجن حسب الجرم ﻿

أقام مواطن مصري مطعما في مدينة المنصورة شمال العاصمة ''القاهرة'' على شكل سجن.

شوف تيفي



أقام مواطن مصري مطعما في مدينة المنصورة شمال العاصمة ''القاهرة'' على شكل سجن.

وكشف موقع ''هوفبوست'' أن مواطنا مصريا يدعى ''وليد نعيم'' فكر في إقامة مطعم بطريقة مختلفة، لجذب الزبناء حيث صممه وفق نموذج مستوحى من فندق بإيطاليا، ويحتوي على غرف مكشوفة تشبه غرف السجن محاطة بألواح حديدية، وداخل كل غرفة توجد منضدة ومقاعد لتناول الطعام، ويمكن للزبون أن يغلق غرفته أو زنزانته على نفسه، ويحتفظ بمفتاحها لحين انتهائه من تناول الطعام.

كما ذكر نفس الموقع أن صاحب فكرة المطعم اختار له اسم ''جريمة أكل'' مضيفا أنه اختار للوجبات أسماء تليق باسم المطعم ك ''الإعدام'' و''المؤبد''، حيث يقدم مالك المشروع هذه الوجبات بأسعار بسيطة.

ويشار إلى أن تصميم المطعم جذب الزبائن لإقامة حفلات أعياد الميلاد والمناسبات الاجتماعية الأخرى كحفلات أعياد الزواج وغيرها.



