 ''جريمة أكل'' بالصور.. زبائن مطعم يأكلون في زنازن سجن حسب الجرم ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

أسماء المنور تهنئ الرجاء بفوزه بكأس العرش | ثقافة و فنون

أسماء المنور تهنئ الرجاء بفوزه بكأس العرش

تنسيق بين قادة المصباح لإقناع ابن كيران التنازل عن الولاية الثالثة | بوليتيك

تنسيق بين قادة ''المصباح'' لإقناع ابن كيران التنازل عن الولاية الثالثة

خطير وبالفيديو.. حشومة وعيب وعار..جماهير محسوبة على الرجاء هجموا على حافلة جماهير الدفاع الحسني الجديدي | حوادث و حقوق

خطير وبالفيديو.. حشومة وعيب وعار..جماهير محسوبة على الرجاء هجموا على حافلة جماهير الدفاع الحسني

جريمة أكل بالصور.. زبائن مطعم يأكلون في زنازن سجن حسب الجرم | منوعات

''جريمة أكل'' بالصور.. زبائن مطعم يأكلون في زنازن سجن حسب الجرم

فيديو جد خطير.. مواطنين شدو شفار عندو جنوية لقاوه كيڭريسي في مواطنة.. شوفو شنو دار ! | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير.. مواطنين شدو شفار عندو جنوية لقاوه كيڭريسي في مواطنة.. شوفو شنو دار !

بالفيديو حنان زعبول تقصف الفيزازي: أنا مزالة شابة واللي درتها جات معايا.. ومكاينش شي جن يهودي ولا شي شيطان قدك وباغي ضحك على المغاربة | مجتمع

بالفيديو حنان زعبول تقصف الفيزازي: أنا مزالة شابة واللي درتها جات معايا.. ومكاينش شي جن يهودي ولا

ورزازات تحتضن انتقاء ممثلة المغرب في مسابقة جمال العالم | ثقافة و فنون

ورزازات تحتضن انتقاء ممثلة المغرب في مسابقة جمال العالم

مثير وبالصورة.. طليقة المقرئ البوكوص تخرج عن صمتها | مجتمع

مثير وبالصورة.. طليقة المقرئ البوكوص تخرج عن صمتها

بعد إعلانها الحصار على قطر ..اللجنة الرباعية الوزارية تجتمع لأجل اتخاذ هذا القرار في حق إيران | دولي

بعد إعلانها الحصار على قطر ..اللجنة الرباعية الوزارية تجتمع لأجل اتخاذ هذا القرار في حق إيران

الفرح صناعة مغربية أيضا

''جريمة أكل'' بالصور.. زبائن مطعم يأكلون في زنازن سجن حسب الجرم

بتاريــخ : 19 نونبر 2017 / 11:36 جريمة أكل بالصور.. زبائن مطعم يأكلون في زنازن سجن حسب الجرم | منوعات
''جريمة أكل'' بالصور.. زبائن مطعم يأكلون في زنازن سجن حسب الجرم
أقام مواطن مصري مطعما في مدينة المنصورة شمال العاصمة ''القاهرة'' على شكل سجن.

شوف تيفي


أقام مواطن مصري مطعما في مدينة المنصورة شمال العاصمة ''القاهرة'' على شكل سجن.
وكشف موقع ''هوفبوست'' أن مواطنا مصريا يدعى ''وليد نعيم'' فكر في إقامة مطعم بطريقة مختلفة، لجذب الزبناء حيث صممه وفق نموذج مستوحى من فندق بإيطاليا، ويحتوي على غرف مكشوفة تشبه غرف السجن محاطة بألواح حديدية، وداخل كل غرفة توجد منضدة ومقاعد لتناول الطعام، ويمكن للزبون أن يغلق غرفته أو زنزانته على نفسه، ويحتفظ بمفتاحها لحين انتهائه من تناول الطعام.

كما ذكر نفس الموقع أن صاحب فكرة المطعم اختار له اسم ''جريمة أكل'' مضيفا أنه اختار للوجبات أسماء تليق باسم المطعم ك ''الإعدام'' و''المؤبد''، حيث يقدم مالك المشروع هذه الوجبات بأسعار بسيطة.
ويشار إلى أن تصميم المطعم جذب الزبائن لإقامة حفلات أعياد الميلاد والمناسبات الاجتماعية الأخرى كحفلات أعياد الزواج وغيرها.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب زبائن مطعم سجن

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الهندية مانوشي تشيلار تتوج ملكة جمال العالم | منوعات

الهندية مانوشي تشيلار تتوج ملكة جمال العالم

مرعب.الحروب القادمة ستديرها الروبوتات القاتلة وستجعلها أكثر فتكا | منوعات

مرعب.الحروب القادمة ستديرها ''الروبوتات القاتلة'' وستجعلها أكثر فتكا

مثير: اكتشاف جــديد وحلم العالم بدأ يتحقق ...علمــاء أمريكا يكتشفون طفرة جينية تطيل عمر الحياة البشرية (تفاصيل مثيرة) | منوعات

مثير: اكتشاف جــديد وحلم العالم بدأ يتحقق ...علمــاء أمريكا يكتشفون طفرة جينية تطيل عمر الحياة البشرية (تفاصيل مثيرة)

هادشي اللي بقا.. بعد حمارة سيدي قاسم.. شاب يغتصب دجاجة حتى الموت | منوعات

هادشي اللي بقا.. بعد حمارة سيدي قاسم.. شاب يغتصب دجاجة حتى الموت

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

صاحبة الصوت الساحر حادة أوعكي في تصريح لشوف تيفي كندير الرياضة باش كيتسرح الحلق | خارج البلاطو
منذ 2 ساعات

صاحبة الصوت الساحر حادة أوعكي في تصريح لشوف تيفي كندير الرياضة باش كيتسرح الحلق

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :19 نونبر2017 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :19 نونبر2017 | شوف تيفي

أحوال الطقس : 19 نونبر 2017 | الطقس

أحوال الطقس : 19 نونبر 2017

في ذكرى رحيل عبد الكريم غلاب..نزار بركة :الراحل غلاب يشكل رمزا لحزب الاستقلال | بــووز

في ذكرى رحيل عبد الكريم غلاب..نزار بركة :الراحل غلاب يشكل رمزا لحزب الاستقلال

﻿

آخر المستجدات

أسماء المنور تهنئ الرجاء بفوزه بكأس العرش | ثقافة و فنون
منذ 27 دقيقة

أسماء المنور تهنئ الرجاء بفوزه بكأس العرش

تنسيق بين قادة المصباح لإقناع ابن كيران التنازل عن الولاية الثالثة | بوليتيك

تنسيق بين قادة ''المصباح'' لإقناع ابن كيران التنازل عن الولاية الثالثة

خطير وبالفيديو.. حشومة وعيب وعار..جماهير محسوبة على الرجاء هجموا على حافلة جماهير الدفاع الحسني الجديدي | حوادث و حقوق

خطير وبالفيديو.. حشومة وعيب وعار..جماهير محسوبة على الرجاء هجموا على حافلة جماهير الدفاع الحسني

جريمة أكل بالصور.. زبائن مطعم يأكلون في زنازن سجن حسب الجرم | منوعات

''جريمة أكل'' بالصور.. زبائن مطعم يأكلون في زنازن سجن حسب الجرم

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.