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بتاريــخ : 19 نونبر 2017 / 11:18 خطير.. فرحة جماهير الرجاء تتحول إلى فاجعة.. شوفو شنو وقع البارح | سبور
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شهدت منطقة المنصورية المتواجدة ما بين مدينة الرباط والمحمدية، ليلة أمس السبت، حادثة سير مروعة، تتمثل في انقلاب سيارة على متنها جماهير مشجعة لفريق الرجاء البيضاوي كانت في طريقها للعودة إلى مدينة

"شوف تيفي"

شهدت منطقة المنصورية المتواجدة ما بين مدينة الرباط والمحمدية، ليلة أمس السبت، حادثة سير مروعة، تتمثل في انقلاب سيارة على متنها جماهير مشجعة لفريق الرجاء البيضاوي كانت في طريقها للعودة إلى مدينة الدار البيضاء، بعد نهاية مباراة نهائي كأس العرش.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن السيارة كان على متنها 5 أشخاص، تم نقلهم إلى مستشفى مولاي عبد الله بالمحمدية، قبل أن يتم نقل شخصين منهما إلى المستشفى الجامعي ابن رشد بالبيضاء، نظرا لخطورة حالتهما.

تجدر الإشارة إلى أن مركب مولاي عبد الله بالرباط، شهد أمس مجريات مباراة نهائي كأس العرش والتي انتهت لصالح فريق الرجاء البيضاوي.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الدار البيضاء انقلاب سيارة المستشفى الجامعي ابن رشد

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