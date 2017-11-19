فيديو جد خطير.. مواطنين شدو شفار عندو جنوية لقاوه كيڭريسي في مواطنة.. شوفو شنو دار ! ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جد خطير، يظهر لحظة تمكن مواطنين من إيقاف لص متلبس بمحاولة سرقة سيدة تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جد خطير، يظهر لحظة تمكن مواطنين من إيقاف لص متلبس بمحاولة سرقة سيدة تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وحسب ناشري الفيديو فإن فصوله، جرت خلال الأسبوع الجاري على مستوى مدينة الدار البيضاء، حيث قام ثلاثة أشخاص تحت تأثير مخدر "السليسيون" باعتراض سبيل مواطنة لسرقة ما بحوزته، ما جعل مواطنين يسارعون للتدخل وإنقاذها وإيقاف أحد اللصوص.

ويظهر هذا الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقة و32 ثانية، هذا اللص وهو يطالب المواطنين بإطلاق سراحه، مبررا قيامه بالسرقة من أجل مساعدة والدته المحتاجة.





