ورزازات تحتضن انتقاء ممثلة المغرب في مسابقة جمال العالم ﻿

شوف تيفي
تحتضن مدينة ورزازات يومي 21 و22 من الشهر الجاري، الإنتقاء النهائي لممثلة المملكة في تظاهرة " ميس أراب وورد 2018" المزمع تنظيمها بالعاصمة المصرية القاهرة يوم 16 من دجنبر المقبل بمشاركة 22 متبارية يمثلن الدول العربية.
و ستعرف التظاهرة المنظمة يومي 21 و22 من الشهر الجاري من قبل " سونتغ نيغ إيفينت" بشراكة مع الجماعة الترابية لورزازات مشاركة 18 متبارية يمثلن عدة مدن مغربية حسب بلاغ تتوفر قناة " شوف تيفي" على نسخة منه.
و للإشارة فإن المتأهلات 18 تم اختيارهن وفق انتقاء ابتدأ منذ أكثر من شهرين والذي هم 350 مشاركة ، حيث أن الشركة المنظمة ركزت على المدن الكبرى المغربية وبعض من دول أوروبا لانتقاء هؤلاء المتأهلات.