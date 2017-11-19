ورزازات تحتضن انتقاء ممثلة المغرب في مسابقة جمال العالم ﻿

تحتضن مدينة ورزازات يومي 21 و22 من الشهر الجاري، الإنتقاء النهائي لممثلة المملكة في تظاهرة '' ميس أراب وورد 2018'' المزمع تنظيمها بالعاصمة المصرية القاهرة يوم 16 من دجنبر المقبل بمشاركة 22 متبارية يمثلن

شوف تيفي



تحتضن مدينة ورزازات يومي 21 و22 من الشهر الجاري، الإنتقاء النهائي لممثلة المملكة في تظاهرة " ميس أراب وورد 2018" المزمع تنظيمها بالعاصمة المصرية القاهرة يوم 16 من دجنبر المقبل بمشاركة 22 متبارية يمثلن الدول العربية.

و ستعرف التظاهرة المنظمة يومي 21 و22 من الشهر الجاري من قبل " سونتغ نيغ إيفينت" بشراكة مع الجماعة الترابية لورزازات مشاركة 18 متبارية يمثلن عدة مدن مغربية حسب بلاغ تتوفر قناة " شوف تيفي" على نسخة منه.

و للإشارة فإن المتأهلات 18 تم اختيارهن وفق انتقاء ابتدأ منذ أكثر من شهرين والذي هم 350 مشاركة ، حيث أن الشركة المنظمة ركزت على المدن الكبرى المغربية وبعض من دول أوروبا لانتقاء هؤلاء المتأهلات.



