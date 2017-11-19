مثير وبالصورة.. طليقة المقرئ البوكوص تخرج عن صمتها ﻿

بعد ساعات من تناقل خبر طلاق المقرئ خالد رياض الملقب بـ ''البوكوص''، تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، رد زوجته السابقة في تفاعلها بإحدى المجموعات الفيسبوكية والتي طالبت من خلالها

"شوف تيفي"

بعد ساعات من تناقل خبر طلاق المقرئ خالد رياض الملقب بـ "البوكوص"، تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، رد زوجته السابقة في تفاعلها بإحدى المجموعات الفيسبوكية والتي طالبت من خلالها جميع النشطاء باحترامها واحترام زوجها السابق.

وأوضحت "شريفة" بأن البعض يحاول نشر الأكاذيب حولها وحول طليقها، مشيرة إلى أن علاقتها بزوجها كانت جيدة وانفصالهما لا يعني نهاية العالم.

تجدر الإشارة إلى أن المقرئ الشاب الفائز بعدة جوائز، أشعل مواقع التواصل الاجتماعي قبل أشهر عقب تداول صوره رفقة زوجته الشابة خلال قضائهما لشهر العسل بإيطاليا.



