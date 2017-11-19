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بتاريــخ : 19 نونبر 2017 / 10:09 بعد إعلانها الحصار على قطر ..اللجنة الرباعية الوزارية تجتمع لأجل اتخاذ هذا القرار في حق إيران | دولي
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يعقد وزارء الخارجية العرب اليوم اجتماعاً طارئاً بمقر الأمانة العامة لـ جامعة الدول العربية في القاهرة، لبحث سُبل التصدي للتدخلات الإيرانية في المنطقة.


"شوف تيفي"

يعقد وزارء الخارجية العرب اليوم اجتماعاً طارئاً بمقر الأمانة العامة لـ جامعة الدول العربية في القاهرة، لبحث سُبل التصدي للتدخلات الإيرانية في المنطقة.

ويأتي هذا الاجتماع الطارئ بناء على طلب سعودي ، أيدته كل من الإمارات والبحرين والكويت، ويسبق الاجتماع الوزاري اجتماع للجنة الرباعية العربية الوزارية المعنية بالتصدي للتدخلات في الشؤون الداخلية العربية، التي تضم كلاً من السعودية ومصر والإمارات والبحرين، وبحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، حسب ما أورده موقع "العربية نت".

هذا وفي تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط"، لم يستبعد مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية حسام زكي اللجوء إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، "نظراً لخطورة الموقف وتهديد إيران للأمن والسلم العربي والدولي"، وأضاف أن الاجتماع الوزاري العربي سوف يشكل "رسالة حازمة لإيران للتراجع عن سياستها الحالية في المنطقة، وتدخلاتها الواضحة والعدوانية ضد المملكة العربية السعودية واليمن ولبنان".


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