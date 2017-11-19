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البابا فرانسيس يدعو آلاف المهمشين لمشاركته اليوم العالمى الأول للفقراء

بتاريــخ : 19 نونبر 2017 / 10:07 البابا فرانسيس يدعو آلاف المهمشين لمشاركته اليوم العالمى الأول للفقراء | دولي
البابا فرانسيس يدعو آلاف المهمشين لمشاركته اليوم العالمى الأول للفقراء
وجه البابا فرنسيس يومه الأحد، دعوة إلى قداس فى كاتدرائية القديس بطرس، لأربعة آلاف مهمش لمشاركته في اليوم العالمى الأول للفقراء.

شوف تيفي:

وجه البابا فرنسيس يومه الأحد، دعوة إلى قداس فى كاتدرائية القديس بطرس، لأربعة آلاف مهمش لمشاركته في اليوم العالمى الأول للفقراء.
فيما طلب البابا من المؤمنين "مد أيديهم إلى الذين يطلبون المساعدة ويطلبون تضامننا"، وذلك حسب ما جاء في رسالة طويلة أعدت مسبقا لهذا اليوم وستوزع على عدد من الكنائس، حسب ما جاء في وكالة رويترز.

وسيدعو البابا الأحد أيضا 1500 فقير إلى تناول الغذاء معه فى قاعة فى الفاتيكان بينما سيوزع 2500 آخرون على أقسام أخرى لتناول طعام أعده طباخ مكلف بالوجبات الرسمية للفاتيكان، جاء هؤلاء المهمشون من روما ومنطقتها وفرنسا وبولندا وإسبانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ.

يشار إلى أن المشردين الذين يستقبلهم متطوعون فى شاحنات مجهزة، الاستفادة من مختلف أنواع الرعاية: التحليلات السريرية وأمراض القلب والأمراض الجلدية وأمراض نسائية وأمراض معدية.

 

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