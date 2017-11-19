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سقوط 1990 شخصا في يد رجال الحموشي بإنزكان لتورطهم في العديد من الجرائم | حوادث و حقوق

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سقوط 1990 شخصا في يد رجال الحموشي بإنزكان لتورطهم في العديد من الجرائم

بتاريــخ : 19 نونبر 2017 / 08:54 سقوط 1990 شخصا في يد رجال الحموشي بإنزكان لتورطهم في العديد من الجرائم | حوادث و حقوق
سقوط 1990 شخصا في يد رجال الحموشي بإنزكان لتورطهم في العديد من الجرائم
أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح منطقة أمن إنزكان، خلال الأشهر الستة الأخيرة من السنة الجارية (ماي – أكتوبر 2017)، عن توقيف 1990 شخصا للاشتباه في تورطهم في قضايا إجرامية مختلفة، من بينهم 1027

''شوف تيفي ''

أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح منطقة أمن إنزكان، خلال الأشهر الستة الأخيرة من السنة الجارية (ماي – أكتوبر 2017)، عن توقيف 1990 شخصا للاشتباه في تورطهم في قضايا إجرامية مختلفة، من بينهم 1027 شخصا تم توقيفهم من أجل الجرائم المقرونة بالعنف أو المرتكبة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، و693 شخصا من أجل حيازة واستهلاك وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، فيما تم توقيف 231 شخصا لتشكيلهم موضوع مذكرات بحث من أجل أفعال جرمية متنوعة.

وحسب بلاغ لولاية أمن أكادير توصلت ''شوف تيفي '' بنسخة منه فقد كشف أن هذه العمليات الأمنية، التي تركز بشكل أساسي على مكافحة جميع أنواع الجرائم لاسيما الأفعال الإجرامية الخطيرة أو المقرونة بالعنف، أسفرت عن حجز 173 قطعة حديدية عبارة عن أسلحة بيضاء من مختلف الأنواع والأحجام، وضبط ما يناهز 519 قرصا مخدرا و2056 غراما من مخدر الشيرا و3422 غراما من القنب الهندي والتبغ المهرب، فضلا عن حجز 126 لترا من مسكر ''ماء الحياة''.

وأوضح البلاغ بأنه فيما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، يشير البلاغ أن مصالح المنطقة الأمنية قامت بتسجيل 7120 مخالفة، واستخلصت منها 6301 غرامة تصالحية، حُصِّل بموجبها ما مجموعه 1.485.550 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 846 عربة و1101 دراجة نارية، وعدد الرخص المسحوبة 763 رخصة سياقة.

وأضاف البلاغ أن هذه المجهودات تندرج في إطار تنزيل الاستراتيجية الجديدة التي اعتمدتها المديرية العامة للأمن الوطني، والتي تراهن بشكل أساسي على تدعيم التدخلات الوقائية للحد من الجريمة، وتكثيف الدوريات الأمنية بالشارع العام، فضلا عن ملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم مع التركيز على محاربة الأفعال الإجرامية الخطيرة أو المقرونة بالعنف.

واختتم البلاغ بالتأكيد على أن التدخلات الميدانية لمختلف مكونات الأمن بالمدينة ستتواصل بنفس الحزم والفعالية، وذلك بهدف الوقاية من مختلف صور الجنوح والانحراف وزجر جميع مظاهر الجريمة، من خلال اعتماد مخطط عمل مندمج يراهن على التواجد الميداني والفعال للدوريات الأمنية بالشارع العام وتدعيم العمليات الوقائية للحد من الجريمة.

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