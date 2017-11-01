 ''تيار الاستوزار'' يحذر أنصار الولاية الثالثة...اختيار ''ابن كيران'' يعني الخروج للمعارضة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو..لحظة إعلان حجي عن نتائج قرعة إفريقيا للمحليين بالمغرب | بووز

بالفيديو..لحظة إعلان حجي عن نتائج قرعة إفريقيا للمحليين بالمغرب

التيمومي..اللاعبين المحليين غادي يحققو طموح الوصول إلى المنتخبات الكبيرة من خلال تنظيم المغرب لكأس أمم افريقيا | بووز

التيمومي..اللاعبين المحليين غادي يحققو طموح الوصول إلى المنتخبات الكبيرة من خلال تنظيم المغرب

بالفيديو:روسية كتهضر بالدارجة المغربية وعاجبها المغرب بزاف..كنطيب الملاوي والبغرير و الطاجين و بغيت نعيش فالمغرب | بووز

بالفيديو:روسية كتهضر بالدارجة المغربية وعاجبها المغرب بزاف..كنطيب الملاوي والبغرير و الطاجين و

بالفيديو:طبيب الوداد يكشف حصريا عن جديد الحالة الصحية لنجم الوداد محمد أوناجم | بووز

بالفيديو:طبيب الوداد يكشف حصريا عن جديد الحالة الصحية لنجم الوداد محمد أوناجم

ساعات قبل نهائي كأس العرش..طاليب لشوف تيفي:هدفنا اليوم هو نفرحو الجمهور الجديدي | بووز

ساعات قبل نهائي كأس العرش..طاليب لشوف تيفي:هدفنا اليوم هو نفرحو الجمهور الجديدي

فضيحة و بالفيديو..عاملات بشركة كبيرة لبيع السيارات يتعرضن للتحرش من طرف المدير..شوفو أشنو كايدير ليهم بوجدة | بووز

فضيحة و بالفيديو..عاملات بشركة كبيرة لبيع السيارات يتعرضن للتحرش من طرف المدير..شوفو أشنو كايدير

تيار الاستوزار يحذر أنصار الولاية الثالثة...اختيار ابن كيران يعني الخروج للمعارضة | بوليتيك

''تيار الاستوزار'' يحذر أنصار الولاية الثالثة...اختيار ''ابن كيران'' يعني الخروج للمعارضة

بالفيديو..شوفو حب الفريق..الجماهير الرجاوية غاديين فالهوندات من كازا للرباط لمتابعة كأس العرش | بووز

بالفيديو..شوفو حب الفريق..الجماهير الرجاوية غاديين فالهوندات من كازا للرباط لمتابعة كأس العرش

فيديو جديد للراقصة المغربية مايافي إحدى المناسبات الضخمة..شوفو كيفاش كتشطح‎ | بووز

فيديو جديد للراقصة المغربية ''مايا''في إحدى المناسبات الضخمة..شوفو كيفاش كتشطح‎

الفرح صناعة مغربية أيضا

''تيار الاستوزار'' يحذر أنصار الولاية الثالثة...اختيار ''ابن كيران'' يعني الخروج للمعارضة

بتاريــخ : 19 نونبر 2017 / 05:39 تيار الاستوزار يحذر أنصار الولاية الثالثة...اختيار ابن كيران يعني الخروج للمعارضة | بوليتيك
''تيار الاستوزار'' يحذر أنصار الولاية الثالثة...اختيار ''ابن كيران'' يعني الخروج للمعارضة
في خطوة مثيرة أنشأ الرافضون للولاية الثالثة ''لعبد الإله ابن كيران''، مجموعات خاصة على الفيسبوك و الواتساب لمناقشة نتائج التمديد للأمين العام الحالي لولاية ثالثة على رأس الحزب بعد إعفائه من تشكيل

شوف تيفي

في خطوة مثيرة أنشأ الرافضون للولاية الثالثة ''لعبد الإله ابن كيران''، مجموعات خاصة على الفيسبوك و الواتساب لمناقشة نتائج التمديد للأمين العام الحالي لولاية ثالثة على رأس الحزب بعد إعفائه من تشكيل الحكومة.

وحذر الرافضون لبقاء ابن كيران على رأس التنظيم السياسي من شخصنة الحزب من جهة، وخلق توتر مع أحزاب الأغلبية المشكلة للحكومة التي وصلت إلى الباب المسدود مع رئيس الحكومة السابق، بعد التصريحات والملاسنات إبان الانتخابات التشريعية وكذا تشكيل الحكومة، حيث أكد الموالون لتيار الاستوزار أن عودة ابن كيران تعني خروج حزب العدالة والتنمية للمعارضة.

وفي هذا السياق، كشف البرلماني المثير للجدل ''محمد خيي'' في تدوينة مطولة على حائطه بالفيسبوك بالقول''...أذكر المتحمسين من الإخوة المسؤولين المقربين ، الذين يقضون أوقاتا غير قليلة من يومهم في الحديث إلى الشباب وغير الشباب، عبر الوسائط و الواتساب وغيرهما من الوسائل ، يحذرون من مغبة التمديد ويحاولون جاهدين التأثير على كل مدون صاحب رأي أو مسؤول صاحب وجاهة في الرأي ، فمنهم من يخوِّف من الاصطدام مع الدولة ، ومنهم من يُخَوِّف بانتخابات سابقة لأوانها تأتي على الأخضر واليابس ، ومنهم من يتطوع بنشر وتوزيع التدوينات التي انزلقت لإجراء المقارنات العجيبة بين التمديد عندنا في الحزب والتمديد عندهم في الأنظمة الرئاسية في الدول الديمقراطية، و منهم من يجتهد في القياس على حوادث و سوابق وحالات وديكتاتوريات وكوارث ... لعلني بهذا التذكير أدفع هؤلاء الإخوة الى مراجعة أمر واحد ارى في ترويجه ظلما كبيرا لعبد الإله ابن كيران وهو الادعاء أنه ''حريص'' على أن لا يغادر موقعه متجاهلا القواعد التي سطرت وضاربا عرض الحائط بمنهج التداول ومهددا الديمقراطية الداخلية ''.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الحزب المصباح الرئاسة الديموقراطية شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

صادم...نسبة حضور البرلمانيين لجلسة مناقشة قانون المالية حسب الفرق النيابية | بوليتيك

صادم...نسبة حضور البرلمانيين لجلسة مناقشة قانون المالية حسب الفرق النيابية

صادم...نسبة حضور البرلمانيين لجلسة مناقشة قانون المالية حسب الفرق النيابية | بوليتيك

صادم...نسبة حضور البرلمانيين لجلسة مناقشة قانون المالية حسب الفرق النيابية

الأقليات الدينية بالمغرب تنظم مؤتمرا وطنيا للمطالبة بالحماية القانونية | بوليتيك

الأقليات الدينية بالمغرب تنظم مؤتمرا وطنيا للمطالبة بالحماية القانونية

دولة بالكراييب تصدم البوليساريو وتؤكد سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية | بوليتيك

دولة بالكراييب تصدم ''البوليساريو'' وتؤكد سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :19 نونبر2017 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم
منذ 3 ساعات

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :19 نونبر2017 | شوف تيفي

أحوال الطقس : 19 نونبر 2017 | الطقس

أحوال الطقس : 19 نونبر 2017

في ذكرى رحيل عبد الكريم غلاب..نزار بركة :الراحل غلاب يشكل رمزا لحزب الاستقلال | بــووز

في ذكرى رحيل عبد الكريم غلاب..نزار بركة :الراحل غلاب يشكل رمزا لحزب الاستقلال

العثماني بعد لقائه بالوزير الأول الفرنسي..يمكن للمغرب و فرنسا العمل سويا و قد وقعنا 17 اتفاقية في مختلف المجالات | خارج البلاطو

العثماني بعد لقائه بالوزير الأول الفرنسي..يمكن للمغرب و فرنسا العمل سويا و قد وقعنا 17 اتفاقية في مختلف المجالات

﻿

آخر المستجدات

بالفيديو..لحظة إعلان حجي عن نتائج قرعة إفريقيا للمحليين بالمغرب | بووز
منذ 7 دقائق

بالفيديو..لحظة إعلان حجي عن نتائج قرعة إفريقيا للمحليين بالمغرب

التيمومي..اللاعبين المحليين غادي يحققو طموح الوصول إلى المنتخبات الكبيرة من خلال تنظيم المغرب لكأس أمم افريقيا | بووز

التيمومي..اللاعبين المحليين غادي يحققو طموح الوصول إلى المنتخبات الكبيرة من خلال تنظيم المغرب

بالفيديو:روسية كتهضر بالدارجة المغربية وعاجبها المغرب بزاف..كنطيب الملاوي والبغرير و الطاجين و بغيت نعيش فالمغرب | بووز

بالفيديو:روسية كتهضر بالدارجة المغربية وعاجبها المغرب بزاف..كنطيب الملاوي والبغرير و الطاجين و

بالفيديو:طبيب الوداد يكشف حصريا عن جديد الحالة الصحية لنجم الوداد محمد أوناجم | بووز

بالفيديو:طبيب الوداد يكشف حصريا عن جديد الحالة الصحية لنجم الوداد محمد أوناجم

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.