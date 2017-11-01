''تيار الاستوزار'' يحذر أنصار الولاية الثالثة...اختيار ''ابن كيران'' يعني الخروج للمعارضة ﻿

في خطوة مثيرة أنشأ الرافضون للولاية الثالثة ''لعبد الإله ابن كيران''، مجموعات خاصة على الفيسبوك و الواتساب لمناقشة نتائج التمديد للأمين العام الحالي لولاية ثالثة على رأس الحزب بعد إعفائه من تشكيل

شوف تيفي

في خطوة مثيرة أنشأ الرافضون للولاية الثالثة ''لعبد الإله ابن كيران''، مجموعات خاصة على الفيسبوك و الواتساب لمناقشة نتائج التمديد للأمين العام الحالي لولاية ثالثة على رأس الحزب بعد إعفائه من تشكيل الحكومة.

وحذر الرافضون لبقاء ابن كيران على رأس التنظيم السياسي من شخصنة الحزب من جهة، وخلق توتر مع أحزاب الأغلبية المشكلة للحكومة التي وصلت إلى الباب المسدود مع رئيس الحكومة السابق، بعد التصريحات والملاسنات إبان الانتخابات التشريعية وكذا تشكيل الحكومة، حيث أكد الموالون لتيار الاستوزار أن عودة ابن كيران تعني خروج حزب العدالة والتنمية للمعارضة.

وفي هذا السياق، كشف البرلماني المثير للجدل ''محمد خيي'' في تدوينة مطولة على حائطه بالفيسبوك بالقول''...أذكر المتحمسين من الإخوة المسؤولين المقربين ، الذين يقضون أوقاتا غير قليلة من يومهم في الحديث إلى الشباب وغير الشباب، عبر الوسائط و الواتساب وغيرهما من الوسائل ، يحذرون من مغبة التمديد ويحاولون جاهدين التأثير على كل مدون صاحب رأي أو مسؤول صاحب وجاهة في الرأي ، فمنهم من يخوِّف من الاصطدام مع الدولة ، ومنهم من يُخَوِّف بانتخابات سابقة لأوانها تأتي على الأخضر واليابس ، ومنهم من يتطوع بنشر وتوزيع التدوينات التي انزلقت لإجراء المقارنات العجيبة بين التمديد عندنا في الحزب والتمديد عندهم في الأنظمة الرئاسية في الدول الديمقراطية، و منهم من يجتهد في القياس على حوادث و سوابق وحالات وديكتاتوريات وكوارث ... لعلني بهذا التذكير أدفع هؤلاء الإخوة الى مراجعة أمر واحد ارى في ترويجه ظلما كبيرا لعبد الإله ابن كيران وهو الادعاء أنه ''حريص'' على أن لا يغادر موقعه متجاهلا القواعد التي سطرت وضاربا عرض الحائط بمنهج التداول ومهددا الديمقراطية الداخلية ''.