 سيرينا ويليامز تتألق في حفل زفافها بفستان تجاوز 3 ملايين دولار ﻿
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سيرينا ويليامز تتألق في حفل زفافها بفستان تجاوز 3 ملايين دولار

بتاريــخ : 19 نونبر 2017 / 05:08 سيرينا ويليامز تتألق في حفل زفافها بفستان تجاوز 3 ملايين دولار | سبور
سيرينا ويليامز تتألق في حفل زفافها بفستان تجاوز 3 ملايين دولار
عاشت لاعبة التنس العالمية الأمريكية سيرينا ويليامز أمس الجمعة أجمل لحظات حياتها خلال احتفالها بحفل زفافها ودخولها القفص الذهبي بعدما تزوجت من رجل الأعمال والشريك المؤسس لموقع “ريديت” للتواصل

شوف تيفي

عاشت لاعبة التنس العالمية الأمريكية سيرينا ويليامز أمس الجمعة أجمل لحظات حياتها خلال احتفالها بحفل زفافها ودخولها القفص الذهبي بعدما تزوجت من رجل الأعمال والشريك المؤسس لموقع “ريديت” للتواصل الاجتماعي والإخباري أليكس أوهانيان، حيث أقيم الحفل بصالة مركز الفن المعاصر في نيو أورليانز.

فيما يقدر ثمن فستان سيرينا الأبيض أكثر من ثلاثة ملاين دولار مع قطع مجوهرات ماسية تألقت بها من عيار 14 قيراطا، كما عرف الحفل حضور كل من المغنية بايونسي وكيم كارداشيان ويست والممثلة إيفا لونغوريا.

يشار الى أن سيرينا البالغة من العمر ستة وثلاثين سنة فازت 23 مرة في بطولات التنس الكبرى “غراند سلام” وتمت خطبتها على أوهانيان في دجنبر الماضي.

‫شوف تيفي

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سيرينا تنس لاعبة فستان زواج

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