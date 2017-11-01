المجلس البلدي بمدينة سيدي بنور جا يكحل ليها عماها ﻿

لازال سكان مدينة ''سيدي بنور'' يشتكون من الإهمال الذي يقوم به المجلس البلدي بالمنطقة، وخصوصا تعاملهم مع المحيط الكهربائي غير المؤمن الذي تسبب السنة الماضية في وفاة طفل بسبب صعقة كهربائية.

شوف تيفي

لازال سكان مدينة ''سيدي بنور'' يشتكون من الإهمال الذي يقوم به المجلس البلدي بالمنطقة، وخصوصا تعاملهم مع المحيط الكهربائي غير المؤمن الذي تسبب السنة الماضية في وفاة طفل بسبب صعقة كهربائية.

حيث علمت شوف تيفي من بعض مصادرها أن حديقة ''الزرقطوني'' التي توجد في وسط مدينة سيدي بنور والتي تعتبر المتنفس الأكبر لدى الساكنة، يوجد وسطها خيط كهربائي يهبط من عمود إضاءة غير مؤمن ، وأضاف نفس المصدر أنه رغم شكاية المواطنين من أجل إزالة ذلك الخيط إلا أن السلطات لم تحرك ساكنا فعوض إصلاح العطب الذي تسبب في مصرع طفل السنة الماضية بسبب صعقة كهربائية عندما كان يلعب هناك قامت بقطع التيار الكهربائي عن الحديقة ككل فأصبحت مرتعا للمشردين والسكارى ومتعاطيي المخدرات.

وللإشارة فإن سانية سيدي بنور تعاني من عدة مشاكل على مستولى الإضاءة والطرقات والنقل وغيرها.