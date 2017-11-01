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أهلاوي من الإلتراس يعوض المغربي العمراني في الكاف

بتاريــخ : 19 نونبر 2017 / 04:46 أهلاوي من الإلتراس يعوض المغربي العمراني في الكاف | سبور
أهلاوي من الإلتراس يعوض المغربي العمراني في الكاف
عين أحمد أحمد رئيس الكاف عمرو فهمي سكرتيرًا عامًا جديدا للاتحاد لافريقي لكرة القدم، في خطوة اثارت سخط كبير في أوساط جماهير الكرة المصرية .

شـــوف تيفي:

عين أحمد أحمد رئيس الكاف عمرو فهمي سكرتيرًا عامًا جديدا للاتحاد لافريقي لكرة القدم، في خطوة اثارت سخط كبير في أوساط جماهير الكرة المصرية .

وكشفت تقارير اعلامية مصرية، أن النقطة الأكثر إثارة للجدل، أن عمرو أحد مؤسسي روابط الألتراس في مصر، ومن المعروف انتمائه للنادي الأهلي.

وأضافت المصادر نفسها، أنه سيطرت حالة من الجدل الواسع في أوساط جماهير الكرة المصرية، عقب الكشف عن هوية السكرتير الجديد للكاف، وخاب توقعهم بعد أن إعتقد الكثيرون أن يكون بديل المغربي هشام العمراني بعد رحيله عن هذا المنصب،أحد الأسماء اللافتة في مجال كرة القدم أو بعض الأسماء التنفيذية التي تعمل في الكاف منذ سنوات طويلة .

وذكرت وسائل إعلام مصرية، أن الأيام الماضية عرفت زيارة سرية من جانب مصطفى مراد فهمي والد السكرتير العام الجديد إلى المغرب وعقد اجتماع مع أحمد أحمد رئيس “كاف” وتم إنهاء كافة التفاصيل المتعلقة بتعيين عمرو فهمي سكرتيرًا للكاف ليستكمل مشوار والده وجده في ذات المنصب .

‫شوف تيفي

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شــوف تيفي المغرب وسائل إعلام الكاف سكريتير الاتحاد الافريقي

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