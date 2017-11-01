الصابون البلدي حبس باطو غادي للطاليان 4 سوايع ﻿

قضى مهاجران مغربيان، بميناء ''الجزيرة الخضراء'' بإسبانيا ، ساعة قد تكون من أسوأ الساعات التي قضياها في حياتهما،الثلاثاء الماضي، حيث حاصرتهما قوات الأمن الإسباني بالمسدسات والرشاشات.

شوف تيفي

قضى مهاجران مغربيان، بميناء ''الجزيرة الخضراء'' بإسبانيا ، ساعة قد تكون من أسوأ الساعات التي قضياها في حياتهما،الثلاثاء الماضي، حيث حاصرتهما قوات الأمن الإسباني بالمسدسات والرشاشات.

وحسب موقع ''الصباح'' الإلكتروني فإن الزوجين وجدا نفسيهما محاصرين بقوات أمنية خاصة مسلحة بمسدسات ورشاشات، أجبرتهما على الانبطاح أرضا إلى حين إخضاع سيارتهما للتفتيش من قبل خبير متفجرات حل بمروحية، ليكتشف أن سبب فرار كلاب مدربة لحظة إخضاع سيارتهما للتفتيش، سببه روائح منبعثة من كيسين بهما كميات كبيرة من “الصابون البلدي”، وليس قنبلة.

وحسب مصادر نفس الموقع فإن هذا الاستنفار الأمني الكبير الذي قامت به السلطات الإسبانية، والذي كان سببا في شلل بالميناء، وتأخير إبحار باخرة إلى إيطاليا لمدة أربع ساعات، تحول إلى مزحة تداولتها عناصر الأمن الإسباني والمسافرون، قبل أن يقدم مسؤولو الأمن بالميناء اعتذارهم للزوجيين المغربيين أن الكلاب هي من أوهمتهم بوجود قنبلة على متن السيارة.

وغادر المغربيان، اللذان ينحدران من القنيطرة والعرائش، المغرب في اتجاه اسبانيا بعد نهاية إجازتهما على متن سيارة من نوع “غولف 6″، وتمكنا من عبور ميناء طنجة المتوسط بسلام، بعد إخضاع سيارتهما لتفتيش دقيق من قبل مصالح الجمارك المغربية، واستقلا باخرة تربط المغرب باسبانيا وإيطاليا.

وكشف نفس الموقع أن فوضى عارمة عمت الميناء،حيث ترجل العديد من المسافرين، ينتمون إلى جنسيات مختلفة، من سياراتهم، وفروا على وقع الصراخ، معتقدين أن الأمر يتعلق بعملية إرهابية، خصوصا عندما حلت فرقة أمنية خاصة برشاشات، عمد أفرادها إلى إبعاد المهاجرين من أمام السيارة.

ومن أغرب ما وقع ذلك اليوم حسب موقع ''الصباح'' ؛أن أحد المهاجرين صرخ أمام الأمن الإسباني وهو يتبرأ من صديقه، مرددا أنه لا علم له بما يحمله رفيقه في الصندوق الخلفي لسيارته، لتتوقف الحركة بميناء الجزيرة الخضراء فترة من الزمن، في انتظار وصول خبير متخصص في المتفجرات.

ويشار إلى أن غالبية المهاجرين المغاربة يميلون إلى اقتناء المواد المغربية لحملها إلى خارج البلاد حيث تشكل لهم قيمة وتذكرهم ببلد العودة.