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صادم...نسبة حضور البرلمانيين لجلسة مناقشة قانون المالية حسب الفرق النيابية | بوليتيك

صادم...نسبة حضور البرلمانيين لجلسة مناقشة قانون المالية حسب الفرق النيابية

صادم...نسبة حضور البرلمانيين لجلسة مناقشة قانون المالية حسب الفرق النيابية | بوليتيك

صادم...نسبة حضور البرلمانيين لجلسة مناقشة قانون المالية حسب الفرق النيابية

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صادم...نسبة حضور البرلمانيين لجلسة مناقشة قانون المالية حسب الفرق النيابية

بتاريــخ : 19 نونبر 2017 / 04:05 صادم...نسبة حضور البرلمانيين لجلسة مناقشة قانون المالية حسب الفرق النيابية | بوليتيك
صادم...نسبة حضور البرلمانيين لجلسة مناقشة قانون المالية حسب الفرق النيابية
في انتظار النسبة العامة والرسمية لجلسة التصويت على مشروع قانون المالية، كشفت الاحصاءات المسربة أن عدد البرلمانيين الذين تفاعلوا وصوتوا على الجزء الاول من قانون المالية، والتي أظهرت نسبة تفاوت

شوف تيفي 

في انتظار النسبة العامة والرسمية لجلسة التصويت على مشروع قانون المالية، كشفت الاحصاءات المسربة أن عدد البرلمانيين الذين تفاعلوا وصوتوا على الجزء الاول من قانون المالية، والتي أظهرت نسبة تفاوت كبير بين البرلمانيين الحاضرين حسب كل فريق نيابي سواء المنتمين للأغلبية أو المعارضة.

ووفق ذات المصدر، فقد جاء فريق العدالة والتنمية، في المرتبة الأولى بحضور 115 نائبا من أعضاء الحزب بمجلس النواب والبالغ عددهم حوالي 126 برلمانيا، بنسبة بلغت 93 في المائة، متبوعا بفريق حزب الاستقلال الذي حضر لجلسة التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، حيث حضر حوالي 33 نائبا من أصل 47 نائبا الذين يتوفر عليهم الفريق بمعدل 68.7 في المائة.

واستنادا لذات المعطيات احتل حزب الأصالة والمعاصرة المنتمي للمعارضة المرتبة الثالثة بحضور حوالي 65 نائبا من فريق الحزب البالغ عددهم حوالي 102 نائبا بنسبة عامة بلغت 62.3 في المائة، متبوعا بفريق التجمع الدستوري الذي حضر حوالي 35 نائبا للتصويت بنسبة بلغت حوالي 59,3 في المائة.

أما أكبر المتغيبين عن جلسة التصويت على الجزء الأول من قانون المالية، فقد احتلها تباعا فريق الاتحاد الاشتراكي بنسبة 42.1 في المائة، يليه فريق الحركة الشعبية بنسبة 40.7 ثم مجموعة فريق التقدم والاشتراكية في المرتبة الأخيرة بنسبة 38.4 في المائة بحضور حوالي 5 نواب لجلسة التصويت على الجزء الأول من قانون المالية الذي صودق عليه مساء أمس بغياب أزيد من 133 نائبا برلمانيا.

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