بالصور..إدريس الروخ وقصرية الرفيسة مع العائلة بمناسبة مولودته الجديدة ريحان ﻿

نشر المخرج والممثل المغربي إدريس الروخ ظهر هذا اليوم السبت على حسابه الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعض الصور التي تجمعه رفقة والدته وإخوته إلى جانب زوجته في بيته بمدينة الدار البيضاء وهم



شوف تيفي:ماريا جعدود



نشر المخرج والممثل المغربي إدريس الروخ ظهر هذا اليوم السبت على حسابه الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعض الصور التي تجمعه رفقة والدته وإخوته إلى جانب زوجته في بيته بمدينة الدار البيضاء وهم يجتمعون على وجبة الغداء ''الرفيسة''.

وذلك بعد ازديان فراشه هذا الأسبوع بمولودته الجديدة والتي أطلق عليها اسم ريحان، وظهر الروخ وهو يلتقط صور السلفي مع إخوته ووالدته وهم في كامل الفرح إلى جانب الأكلة الشهيرة في المغرب عند ولادة أي مولود ''الرفيسة''.

وفور انتشار الصورة تقاطرت تعاليق المعجبين : '' بصحتكم أسي إدريس'' و''سعداتكم وياربي تتربى في عزكم'' و''ماشاء الله سي إدريس الله يخليكم ديما مجموعين'' وحصدت الصورة آلاف اللايكات.