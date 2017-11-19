بعد فوزه بجائزة أفضل فنان اجتماعي لسنة 2017 سعد المجرد دار لايف مع الفانز وتأثر وجاتو البكية ﻿

خلال إطلالته على جمهوره عبر تقنية المباشر على حسابه الشخصي بالإنستغرام، لم يُخف الفنان المغربي سعد المجرد تأثره عقب الرسائل التي يتلقاها من معجبيه.

شوف تيفي

خلال إطلالته على جمهوره عبر تقنية المباشر على حسابه الشخصي بالإنستغرام، لم يُخف الفنان المغربي سعد المجرد تأثره عقب الرسائل التي يتلقاها من معجبيه.

وقال لمجرد في تعليقه على المساندة الجماهيرية التي يحظى بها « عمري نسى هادشي لي كاديرو معايا، والله كتجيبو لي البكية، مازالين معايا واخا هادشي كامل ».

هذا وتفاعل مجموعة من المتتبعين إيجابيا مع كلمات لمجرد قائلين « بهاد الفعل البسيط كبرنا بينا و عاملنا بحالي كنعرفوه شخصيا يعني بدون حواجز ».

تجدر الإشارة، إلى أن صاحب أغنية « لملعم » فاز الأسبوع المنصرم، بجائزة أفضل فنان اجتماعي، لسنة 2017 برسم جوائز '' Daf BAMA Music Awards'' .