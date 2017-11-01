الأقليات الدينية بالمغرب تنظم مؤتمرا وطنيا للمطالبة بالحماية القانونية ﻿

نظم صباح اليوم السبت بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مؤتمر وطني حول موضوع ''الأقليات الدينية في المغرب'' بمشاركة باحثين ومعتنقي الديانة اليهودية و الأحمدية والمسيحية، بالإضافة إلى معتقل سابق

شوف تيفي

نظم صباح اليوم السبت بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مؤتمر وطني حول موضوع ''الأقليات الدينية في المغرب'' بمشاركة باحثين ومعتنقي الديانة اليهودية و الأحمدية والمسيحية، بالإضافة إلى معتقل سابق في ملف السلفية الجهادية.

وصرح ''جواد الحامدي'' منسق اللجنة الوطنية للأقليات الدينية، أن المؤتمر يأتي بعد عملية تشخيص قامت بها فعاليات حقوقية ومهتمين بشؤون الأقليات، مؤكدا بأن مصطلح ''الأقلية الدينية'' هو مصطلح حقوقي يتم تداوله من قبل منظمات تابعة للأمم المتحدة في إطار حقوقي محض.

وأضاف ''الحامدي'' في تصريح ''لشوف تيفي'' بأن من يسمون بالأقليات في المغرب، هم مواطنون مغاربة بالتساوي مع باقي المغاربة المعتنقين للديانة الإسلامية، لكن وضعية هؤلاء المواطنين تختلف بالمقارنة مع الاغلبية، لانعدام الحماية القانونية.

وقال ''الحامدي'' إن السلطات منعت في الأسابيع القليلة ''البهائيين'' من الاحتفال بعيد ميلاد ''نبيهم''، معتبرا الخطوة بالخطأ الكبير في حق مجموعة من الناس يعتنقون دينا معينا، حيث سجل المهتمون بالأقليات أن نظرة المغاربة والسلطات للشيعة هي ''نظرة لناس يخدمون أجندات دولية لتهديد استقرار المملكة'' وهي نظرة خاطئة وغير حقوقية على تعبيره.

وكشف الحامدي أن الحكومة توصلت بمذكرات ورسائل من الشيعة ومختلف الأقليات الدينية بالمغرب، بل تم عقد لقاء مع مسؤولين بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان لكن جميع المطالب بقيت في الرفوف من دون جواب سواء بالرفض أو القبول، وهو مادفع بتنظيم المؤتمر لعدم وجود حماية قانونية للأقليات الدينية لممارسة شعائرهم وطقوسهم سواء المسيحيين أو الشيعة وغيرهم.