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البرلمانية ''ماء العينين'' ...الحزب منع ابن كيران من الاستقالة

بتاريــخ : 19 نونبر 2017 / 02:35 البرلمانية ماء العينين ...الحزب منع ابن كيران من الاستقالة | بوليتيك
البرلمانية ''ماء العينين'' ...الحزب منع ابن كيران من الاستقالة
بدأت حدة الصراع بين مناصري التيارين المتنافسين حول الولاية الثالثة لعبد الإله ابن كيران تشتد على بعد أقل من أسبوع لدورة المجلس الوطني لحزب المصباح، والتي قد تقطع الطريق بشكل صريح أمام عودة ابن

شوف تيفي

بدأت حدة الصراع بين مناصري التيارين المتنافسين حول الولاية الثالثة لعبد الإله ابن كيران تشتد على بعد أقل من أسبوع لدورة المجلس الوطني لحزب المصباح، والتي قد تقطع الطريق بشكل صريح أمام عودة ابن كيران لقيادة التنظيم السياسي ذي المرجعية الإسلامية.

وفي ذات السياق، كشفت البرلمانية المثيرة للجدل ''آمنة ماء العينين'' من خلال تدوينة تحت عنوان ''عودة إلى أصل الحكاية''، أوردت فيها بعض الوقائع التي شهدتها فترة ''البلوكاج الحكومي''، مؤكدة انطلاق حرب التدوينات بالقول '' إنتاج غزير للمقالات التبريرية والحوارات والتدوينات المؤكدة على قرار الحزب كمؤسسة للصمود والانتصار للإرادة الشعبية...''. 

ووفق تدوينة ماء العينين فابن كيران تراجع عن قرار الاستقالة بسبب منصبه على رأس الحزب موضحة بالقول '' الحزب كله هيئات وقيادات وقواعد تلزم ابن كيران عبر بيانات رسمية بالاستمرار في مقاومة اشتراطات الإذعان، ابن كيران يفكر في الاستقالة....يمنع من ذلك باعتباره ممثلا للقرار الحزبي وليس لقراره الشخصي.''

‫شوف تيفي

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الحزب ماء العينين ابن كيران الاستقالة شوف تيفي

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