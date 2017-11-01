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الكنبوري..منظمو مؤتمر الأقليات هدفهم كسب المال والمتاجرة باستقرار الوطن

بتاريــخ : 19 نونبر 2017 / 01:46 الكنبوري..منظمو مؤتمر الأقليات هدفهم كسب المال والمتاجرة باستقرار الوطن | بوليتيك
الكنبوري..منظمو مؤتمر الأقليات هدفهم كسب المال والمتاجرة باستقرار الوطن
صرح إدريس الكنبوري الخبير في شؤون الهجرة والدين والمتخصص في الجماعات الإسلامية، بأن الهدف الرئيسي لمنظمي لقاء الأقليات صباح اليوم السبت هو كسب المال بالأساس من الخارج و ليس من العدل تسميته

شوف تيفي 

صرح إدريس الكنبوري الخبير في شؤون الهجرة والدين والمتخصص في الجماعات الإسلامية، بأن الهدف الرئيسي لمنظمي لقاء الأقليات صباح اليوم السبت هو كسب المال بالأساس من الخارج و ليس من العدل تسميته بالمؤتمر، لأنهم'' فقط أناس اجتمعوا لإصدار بيان شديد اللهجة ومهاجمة السلطات، بهدف الحصول على التمويل، لأن المملكة لاتعاني أصلا من مشكل أقليات حتى يتم تهويل الموضوع، لأن اليهود متواجدين في المغرب منذ قرون والكنائس مفتوحة أمام المسحيين بكل حرية.

وأضاف الكنبوري في تصريح ''لشوف تيفي'' أن الإشارات التي جاءت في البيان الختامي كالتطرف والعنف هي موجهة لعدة منظمات بالاتحاد الأوروبي ودول أخرى بهدف المال ولاشيء آخر، لأنهم يتحدثون عن الاضطهاد والانتهاكات الجسيمة التي جاؤوا بها في بيانهم من دون إعطاء أمثلة، فالحقيقة حسب الكنبوري أن ''البيان يحتاج لبيان من مثقفي المغرب''.

وأوضح الكنبوري، بأن البيان الذي ''يصلح إصداره في بورما ثانية وليس المغرب'' يتهم المجتمع كذلك باضطهاده، مؤكدا بأن ورقة الأقليات أصبحت مستعملة بشكل كبير اليوم في العالم لتهديد استقرار البلدان والبيع والشراء في القيم.

 

 

‫شوف تيفي

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الأقليات القيم التمويل الخارج شوف تيفي

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