قطر تكشف أسماء حلفائها العسكريين في حال الحرب مع دول المقاطعة العربية ﻿

قال وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن بلاده لا تستبعد تحركا عسكريا لدول المقاطعة خلال مؤتمر صحفي

شوف تيفي وكالات

قال وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن بلاده لا تستبعد تحركا عسكريا لدول المقاطعة خلال مؤتمر صحفي

وردا على سؤال حول احتمال قيام دول المقاطعة بقيادة السعودية باتخاذ إجراء عسكري، قال الوزير القطري، ''إنه على الرغم من أن قطر تأمل في ألا يحدث ذلك، فإن بلاده ''مستعدة جيدا''.

وأضاف وزير خارجية قطر، بأن بلاده يمكنها الاعتماد على شركائها في الدفاع عنها ومنهم فرنسا وتركيا وبريطانيا والولايات المتحدة، (التي لها قاعدة في قطر)''، وفقا لتصريحاته التي نقلتها وكالة بلومبرغ الأمريكية.

وحسب ''روسيا اليوم''، أضاف الدبلوماسي القطري ''لدينا ما يكفي من الأصدقاء من أجل منعهم من اتخاذ هذه الخطوات''، مؤكدا بأنه إذا كان هناك أي عدوان على قطر، ستتأثر القوات الأمريكية به.

وبين الوزير القطري أن المقاطعة تؤثر بالفعل على التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد ''داعش'' في العراق وسوريا، مشيرا إلى أن طائرات النقل من ''طراز سي – 17'' القطرية تعتبر الطائرات الرئيسية التي تقدم الدعم اللوجستي لشركاء التحالف، مثل الأردن وتركيا، مبينا في السياق أن حظر الطيران القطري فوق السعودية والبحرين والإمارات، لم يبق لقطر سوى خيار واحد لمواصلة الدعم اللوجستي لشركاء التحالف وهو التحليق فوق الأجواء الإيرانية.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تمتلك قاعدة في قطر (قاعدة العديد العسكرية)، على بعد 20 ميلا جنوب غرب العاصمة القطرية الدوحة، وتضم حوالي 11 ألف جندي أمريكي، وتعتبر أهم قاعدة عسكرية أمريكية في المنطقة، إذ إنها تضم المقر الرئيسي للقيادة المركزية للقوات الجوية الأمريكية ومركز العمليات الجوية والفضائية المشترك وجناح الطيران رقم 379.