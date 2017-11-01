 ''محمد يتيم''...يجب وضع دورات تكوينية للبرلمانيين لتلقينهم ''الأدوات ديال الحرفة'' ﻿
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''محمد يتيم''...يجب وضع دورات تكوينية للبرلمانيين لتلقينهم ''الأدوات ديال الحرفة''

بتاريــخ : 19 نونبر 2017 / 00:54 محمد يتيم...يجب وضع دورات تكوينية للبرلمانيين لتلقينهم الأدوات ديال الحرفة | بوليتيك
''محمد يتيم''...يجب وضع دورات تكوينية للبرلمانيين لتلقينهم ''الأدوات ديال الحرفة''
علق محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني خلال مروره ببرنامج تلفزي مساء اليوم على قناة ميدي1تيفي، بأنه من الطبيعي أن ''يكون هناك برلمانيات يجهلن العلاقة بين الحكومة والبرلمان'' مؤكدا بالقول

شوف تيفي

علق محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني خلال مروره ببرنامج تلفزي مساء اليوم على قناة ميدي1تيفي، بأنه من الطبيعي أن ''يكون هناك برلمانيات يجهلن العلاقة بين الحكومة والبرلمان'' مؤكدا بالقول ''تابرلمانيت ماشي هي شي حد يجي نهار الأول معلم''.

وتابع القيادي في حزب العدالة والتنمية، التعليق على التقرير الأخير الذي أفاد بأن 69 في المائة من البرلمانيات يجهلن العلاقة بين الحكومة والبرلمان حسب إحدى الدراسات، مصرحا بأنه ليس من الضروري كذلك أن يكون جميع البرلمانيين حاصلين على الإجازة، موضحا بالقول'' ليس من الضروري أن يكون جميع البرلمانيين قادمين من الجامعة هناك أناس أميين ربما رغم وجود تضخيم حول وجود الأميين ولكن دون شك أن تصوري هو دورات تكوينية للبرلمانيين وهو ماكان يقوم به حزب العدالة والتنمية قبل استوزاره''.

وأضاف الوزير بأنه كان هناك تصور بمجلس النواب القيام بدورات تكوينية لتأهيل النواب البرلمانيين لتلقينهم بالأدوات ''ديال الحرفة''، مشيرا أن فريق حزبه البرلماني يقوم بدورات تكوينية بشكل قبلي لتعليم البرلماني الجديد الميكانيزمات وأدوات طرح الأسئلة الشفوية.

 

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